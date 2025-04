La sede de la ONCE del Pasaje de la Marquesina funcionará como centro de vida activa desde mayo

Tras meses de obras en la plaza de la India, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) comienza su mudanza desde sus dependencias en el ... centro de Valladolid hasta su nueva sede. El traspaso se hará desde dos frentes, tanto desde la casa que la organización ocupaba en la calle Muro, que además era la más antigua de España para cualquier delegación de la ONCE, y data del año 1972, como desde las dependencias que ocupan en el Pasaje de la Marquesina. El grupo social espera a estrenar el nuevo edificio desde octubre de 2022, cuando se colocó de forma simbólica la primera piedra.

La inauguración llegará con retraso, frente a los veinte meses de obra que se concretaron en un primer momento y que marcaban una primera fecha en verano de 2024. Pero ya es oficial y la ONCE comenzará su traslado este lunes, al menos desde las dependencias que ocupa en el Pasaje de la Marquesina. La operación se alargará durante toda la semana y, si todo va bien, el edificio que la organización ocupa en este espacio enclaustrado entre las calles Muro, Independencia, General Ruiz, Dos de Mayo y Ferrocarril, quedará libre desde el 28 de abril. «Y entonces entramos nosotros». Lo dice Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid.

Entrarán, porque lo que entonces ya será la antigua estancia de la ONCE pasará a manos municipales y se convertirá en un centro de vida activa que viene a sustituir al de Fray Luis de León, que se clausurará. «Es un edificio que no era del Ayuntamiento y que durante ocho años ha supuesto un coste de 1.800.000 euros. Lo que ha pasado es que se ha terminado el contrato y no se ha renovado», explica el edil, que destaca que el centro de vida activa de Fray Luis de León sigue abierto, si bien hay actividades que se están realizando en otros centros de la capital. Esto será así hasta el 30 de abril, cuando termine la relación y se cierre.

«Cuando se marche la ONCE se iniciará la mudanza. Calculamos que se alargará durante diez días, no hay que hacer reforma, es trasladar el mobiliario y pintar algunas estancias, pero hay otras, como el gimnasio, que están listas para utilizarse», remarca el concejal. Estos espacios acogerán actividades ya desde que comience mayo, cuando el centro de vida activa del Pasaje de la Marquesina adquiera su nueva función. El resto se seguirán organizando en otras sedes hasta que el edificio se adecúe en su totalidad. Por el momento, el centro se inaugurará con un baile para los usuarios más veteranos. «Hay actividades organizadas, pero no podemos entrar hasta que el grupo social no termine su mudanza», remarca.

Mudanza de la ONCE

Sobre el cierre del centro de Fray Luis de León, el concejal hace hincapié en que se informó de la clausura tanto a los usuarios como a la empresa, que a su vez ha informado a los trabajadores. «Existía un calendario sobre los cambios y se ha informado a todos los representantes», incide. De esta forma, hasta mayo, el centro de Fray Luis de León seguirá abierto. Una vez cierre, abrirá el nuevo del Pasaje de la Marquesina, que en un primer momento no estará operativo en su totalidad, a falta de que se terminen de adecuar todas las estancias, lo que se espera culminar en un plazo de diez días desde el 28 de abril. Hasta entonces habrá actividades que se realicen en otros centros de la capital.

También es un paso para la ONCE, que arranca con la mudanza a su nueva sede en la plaza de la India. La última previsión por parte del grupo social establecía que el edificio se estrenaría después de Semana Santa, momento en que también se recupere el acceso peatonal desde Arco de Ladrillo. Las obras avanzan con la urbanización de los accesos y los últimos remates al futuro aparcamiento de la sede. El inmueble ya está completo, y en las últimas semanas se han añadido los últimos detalles, como son la instalación de los símbolos de la organización en las entradas. Si todo va bien, la ONCE estrenará su sede después de Semana Santa y treinta meses después de que se colocara la primera piedra.

Este martes, el concejal también ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja en la creación de un nuevo Centro de Estancias Diurnas en La Victoria. «El equipo de Gobierno se ha volcado desde el inicio del mandato en este asunto con el fin de conseguir la titularidad del local situado en la calle San Sebastián y transformarlo en una nueva Unidad». Rodrigo Nieto ha mantenido hasta el momento varias reuniones con la Consejería de Sanidad para avanzar en la ampliación de las Unidades de Estancias Diurnas que el Ayuntamiento de Valladolid ofrece actualmente, así como con los representantes del Consejo del Centro de Vida Activa de La Victoria. Este martes se encontró con la Asociación de Vecinos 'Los Comuneros', a quienes ha agradecido las más de 5.000 firmas recogidas en el barrio en aras de poner en esta nueva unidad.