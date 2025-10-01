El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Detención de Ángel Benito por la Policía Nacional.

Detención de Ángel Benito por la Policía Nacional. El Norte

Valladolid

Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»

La Policía Nacional centró las vigilancias en el entorno de Ángel Benito en Guillena (Sevilla) y Plasencia para seguir cada viaje de familiares y amigos a la espera de dar con el narco

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:48

Horas, días, semanas y meses de espera hasta que Ángel Benito, el preso fugado de la cárcel de Villanubla el 14 de febrero, asomó la ... patita. Y cuando lo hizo, ahí estaba una decena de agentes de la Policía Nacional. Lo hizo en una estación de servicio de Casarrubios del Monte (Toledo) y allí fue arrestado cuando iba a mantener un encuentro con familiares y miembros del clan de narcotraficantes de 'Los Hilarios'. Era la primera vez que los agentes se topaban con Ángel Benito (Pamplona, 1977) y tras reconocerle fisiológicamente procedieron a la detención. Hasta en ese momento, cara a cara con los policías, el preso fugado intentó engañarles al enseñarles un DNI falso con su fotografía pero con los datos personales de un familiar. Esta vez no coló y fue puesto a disposición judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper
  2. 2

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  3. 3

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  4. 4

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  5. 5 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  6. 6

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  7. 7

    El plazo para presentar los escritos de acusación del caso Esther López se reanuda
  8. 8 Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades
  9. 9

    La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»
  10. 10

    Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»