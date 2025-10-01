El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Calle Manuel López Antolí, junto a la plaza de la Armonía, donde se ha producido el accidente. Google Maps

Valladolid

Herido un motorista de 49 años tras una colisión con un coche en La Victoria

El accidente se ha producido minutos antes de las dos de la tarde de este miércoles junto a la plaza de la Armonía

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:21

Un motorista de 49 años ha resultado herido al mediodía de este miércoles en un accidente de tráfico en el barrio vallisoletano de La Victoria. El suceso se ha producido a las 13:55 horas en la calle Manuel López Antolí, junto a la plaza de la Armonía, cuando una llamada ha alertado al Servicio de Emergencias 112 de una colisión entre un turismo y una motocicleta y, como consecuencia del impacto, el conductor de este último vehículo había resultado herido.

El alertante ha advertido, además, que el motorista estaba herido aunque consciente. Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Municipal de Valldolid, el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia para atender al herido.

