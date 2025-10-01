Herido un motorista de 49 años tras una colisión con un coche en La Victoria

El Norte Valladolid Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:21 Comenta Compartir

Un motorista de 49 años ha resultado herido al mediodía de este miércoles en un accidente de tráfico en el barrio vallisoletano de La Victoria. El suceso se ha producido a las 13:55 horas en la calle Manuel López Antolí, junto a la plaza de la Armonía, cuando una llamada ha alertado al Servicio de Emergencias 112 de una colisión entre un turismo y una motocicleta y, como consecuencia del impacto, el conductor de este último vehículo había resultado herido.

El alertante ha advertido, además, que el motorista estaba herido aunque consciente. Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Municipal de Valldolid, el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia para atender al herido.

