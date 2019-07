Nuevas Generaciones aboga por una EBAU única frente al Aulario Esgueva de Valladolid De izquierda a derecha, Carolina del Bosque, Eduardo Carazo y Diego Gago. EL NORTE 'Tu futuro no es un juego' es el lema de la campaña por el establecimiento de una selectividad igual en todas las comunidades autónomas EL NORTE. Valladolid Jueves, 4 julio 2019, 14:25

Las Nuevas Generaciones del Partido Popular han presentado hoy su iniciativa 'Tu futuro no es un juego' en la puerta del Aulario Esgueva de Valladolid. Con una ruleta de la suerte como ejemplo del «sistema que hace depender la nota que sacas en la EBAU con el lugar en el que vives» han enseñado cómo es necesario abogar por una selectividad única que garantice «la igualdad de oportunidades». Carolina del Bosque, secretaria general de NNGG de Valladolid anima a resto de partidos políticos a sumarse a la causa que consideran «dentro de poco será real».

Por su parte, el presidente de Nuevas Generaciones de Castilla y León, Eduardo Carazo, afirma que esta campaña no pretende enfrentar regiones, pues «la igualdad de oportunidades es compatible con las comunidades autónomas y sus competencias». Recalca la idea de que la EBAU supone a qué carrera van a acceder los estudiantes, y que eso es de vital importancia para ellos. «Pedimos a PSOE y Podemos que reflexionen», demanda Carazo, «pues creemos que es algo que está calando cada vez más en la sociedad española».

A estas demandas, Diego Gago, presidente nacional de NNGG, añade que no se puede entender cómo un joven de una comunidad autónoma con el mismo nivel intelectual que uno de otra «no obtiene la misma formación educativa», y reitera que el Partido Popular siempre ha estado a la vanguardia de esta demanda, aunque ahora «hay otro partido político que no voy a citar que intenta apropiarse de esta iniciativa».

El presidente también afirma que no es casualidad que, según el informe PISA, «las comunidades autónomas gobernadas por el PP tienen un nivel académico superior a la media de la OCDE, en detrimento de las comunidades gobernadas por la izquierda, que tienen un nivel inferior», aunque no menciona que esas últimas autonomías son también las más pobres. Según un informe de Eurostat, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia están por debajo del 75% de la renta per cápita media en la Unión Europea, y esto se refleja en la educación.