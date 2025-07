Maxi vacía Maxtor tras medio siglo vendiendo libros en Valladolid

La librería se ha quedado famélica, ha mutado en un esqueleto metálico de estanterías vacías. Sin el fondo de miles de libros depositados en baldas ... ni lectores echando un ojo lo mismo a novedades que a títulos descatalogados, el local donde se asienta una de las librerías señeras de Valladolid se ha visto reducido a una anodina nave en mitad de la calle Fray Luis de León. «Entra mucha gente y cuando lo ven todo despejado se quedan con la boca abierta, nos preguntan con pena qué está pasando», relata Maximiano San José, uno de los libreros más veteranos de Valladolid que a sus 73 años, como jubilado activo, cierra una etapa de medio siglo entre páginas de papel. De libro nuevo, antiguo y de segunda mano.

En sus más de trescientos metros cuadrados de superficie, delimitados por paredes forradas de estantes, el recinto albergaba hasta hace unos días miles de libros, también diseminados entre un laberinto de mesas y un altillo que rodea buena parte del local. Allí han estado subiendo hasta esta última semana los lectores más esforzados, en busca de rarezas y títulos descatalogados. Ahora todo se ha embalado en cajas con destino a un almacén donde los ejemplares aguardarán turno para ser vendidos en ferias libreras.

Aunque los libros están en pleno tránsito a un almacén, en el local flotan recuerdos, anécdotas, retazos de conversaciones con clientes alrededor de novelas y escritores, trazas de una época de vinculación con la cultura de la ciudad, recuerda Evelyn Birnbaum (70 años), natural en Viena y pareja librera de Maxi desde que se conocieron en Canarias en 1976. Allí había viajado el joven de Peñaflor de Hornija con la intención de dar el salto a un país de Sudamérica «por aventura». En su equipaje había más libros que ropa, así que lo que comenzó con la venta de algunos ejemplares y la compra de otros viejos fue a más. «Aprovechábamos cajas de madera de los plátanos como estantería», recuerda Evelyn del local primerizo, una hamburguesería que pasó a ser precaria librería y al que llamaron Maxtor (con Max de Masi y Tor, de Víctor, uno de sus íntimos amigos, ya fallecido). «Nos convertimos en un foco de atracción para muchos jóvenes como nosotros en la isla, con inquietudes culturales».

El éxito de la librería se vio apuntalado por las bibliotecas adquiridas a funcionarios destinados en Canarias que tras pasar diez o quince años en las islas –«cobraban hasta un 50% más de sueldo que en la península»–, retornaban a sus lugares de origen y tenían que desprenderse de los libros acumulados porque resultaba muy caro transportarlos. «Así empezamos con la compra-venta», recuerdan ambos.

Ampliar Una presentación literaria el pasado año en Maxtor. Carlos Espeso

El auge del independentismo canario dio paso, recuerda Evelyn, al sentimiento de «godofobia, manía a la gente que no era de allí; de hecho yo, siendo austriaca, me sentía en Canarias menos extranjera que Maxi». Aquella situación les animó en 1979 a trasladar su librería a Valladolid. Los primeros meses, vendiendo en el mercadillo del Pasaje Gutiérrez y en la plaza de Cantarranas, hasta que alquilaron un local en la calle Gondomar y ampliaron mercado con el libro nuevo. «Seix Barral empezaba a publicar a autores novedosos, nos hicimos con el fondo editorial de una biblioteca que había en la sala Borja porque necesitaban desalojar parte del local para alquilárselo a la bailarina Mariemma, y también con el fondo de la libreríaPerspectivas, que habían montado el excalcalde Tomás Rodríguez Bolaños y el concejal José Luis Alonso Pestaña en una calle entre Colón y Santa Cruz y no les fue muy bien», rememora Maxi.

El recinto se les quedaba pequeño para todos los libros que acumulaban, así que fue en 1989 cuando se hicieron con el actual local de Fray Luis de León, entonces ocupado por un almacén de papel. Siendo cuatro empleados en el negocio del libro nuevo y viejo, el comercio cuajó en tiempos donde se puso de moda la librería «como punto de encuentro los fines de semana antes de salir a tomar un vino».

Con la llegada de la crisis y el derrumbe de las cajas de ahorro en torno al año 2010, en Maxtor se hicieron con el catálogo de la obra social de Caja Duero y Caja España, y pasado un tiempo, también con el de Ámbito, sello amparado con subvenciones en torno a la cultura, la historia, la literatura y la etnografía autonómica en un momento de efervescencia de la identidad castellano y leonesa. Su fondo, con miles de libros de calidad firmados por autores de la tierra, fue adquirido por Maxtor y aún sigue teniendo tirón entre los lectores más veteranos.

Ampliar Facsímiles editados por Maxtor. José C. Castillo

El afán de surtir de literatura fuera de horario llevó a Maxi a ser precursor de un invento: una máquina expendedora de libros en el escaparate, aunque los robos frecuentes que sufría le obligaron a retirar el dispositivo que había diseñado junto a un ingeniero de Fasa Renault.

Al margen de la ventas de libros de literatura, arte, historia, etnografía, cómics y manuales universitarios de distintas especialidades, Maxi hizo realidad su sueño de editar «obras difíciles de encontrar», de los siglos XIX y comienzos del XX, libres ya de derechos de autor. «Fue el embrión de la editorial Maxtor, dedicada a la reproducción de facsímiles, libros antiguos a precio asequible; teníamos una cosedora de pliegos, plegábamos los cuadernillos a mano y los cosíamos a máquina eléctrica».

Alertan de que el rol de prescriptor literario está siendo sepultado por el alud de novedades: «No hay tiempo para leer ni conocer lo que sale»

Es esta faceta de edición de facsímiles la que va a mantener bajo la denominación de editorial Maxtor, con la que ha editado a lo largo de los años más de dos mil títulos en castellano y medio millar en francés. «No lo va a dejar, él necesita editar, es su gasolina», zanja su esposa.

El lunes cerrará la librería y durante el mes de agosto los nuevos dueños que se han hecho con el traspaso introducirán el fondo editorial que venderán en esta histórica librería. Será Javier Campelo, editor del sello vallisoletano Páramo, quien esté al frente de esta nueva aventura editorial que mantiene el nombre del local que ha sido una referencia cultural en Valladolid durante medio siglo.