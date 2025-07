Los pedrajeros coetáneos de Belén Rueda, Santiago Segura y Buenafuente celebran sus 60 años

Cruz Catalina Valladolid Domingo, 6 de julio 2025, 14:55 Comenta Compartir

Son coetáneos de conocidas caras del mundo de la escena como Toni Cantó, Andoni Ferreño, Soledad Mallol, Tete Delgado, Belén Rueda o Andreu Buenafuente, del fútbol como Quique Sánchez Flores, de la música como Antonio Carmona o los exitosos directores, además de actores, José Mota y Santiago Segura, copropietarios del castillo de Pedraza, que acaba de reabrir sus puertas en la localidad segoviana.

Cincuenta y dos de aquellos 676.361 nacidos en España en 1965, de ellos algo más del 48% mujeres, que sin ser la totalidad de los nacidos, criados y aun residentes en Pedrajas de San Esteban, entre los que había dos parejas de mellizos y un matrimonio, además de otros que las circunstancias de la vida les ha traído hasta la villa piñonera o, por el contrario, les ha obligado a fijar su morada en otras latitudes, pero que no olvidan sus orígenes, se han reunido este fin de semana para celebrar un emotivo encuentro para festejar sus 60 años.

Son aquellos que nacieron al ritmo de incombustibles temas convertidos en verdaderas leyenda de la música como 'Like a Rolling Sttone', de Bob Dylan, '(I Can't get not) Satisfaction', de The Rolling Stones, o 'Help', de The Beatles, hoy militares, funcionarios, economistas, carpinteros, conductores, comerciales, resineros, guardias civiles, piñoneros, amas de casa, actrices vocacionales, peluqueras, confeccionistas… Algunos ya abuelos y otros anticipadamente jubilados que recordaban en torno a una comida de hermandad, a la que siguió una sesión de tardeo y concluyó con una animado baile en la que volvieron a sonar temas que eran éxito cuando tuvieron edad para entrar en la inolvidable discoteca Pic-Nic.

Momentos en los que, entre plato y plato, copa y copa y baile y baile, unos y otros recordaron días de escuela, así como algunos de sus docentes, con Rafa, Dionisio, José, Maruja, Tere o Encarna, aquellas peñas que hoy ya son historia, como Osiris, Los Cavernícolas o Los Boogies, las tardes de verano en el desaparecido campo de fútbol y en el río Eresma hasta que por fin se abrió la piscina pública, las dobles sesiones en los cines Avenida y Salamanca, los primeros escarceos amorosos o el servicio militar de ellos. Y así, memorando y evocando cientos de anécdotas y situaciones, hasta llegar hasta el día de hoy, sus familias, trabajos... Sin olvidar, eso sí, a quienes desgraciadamente no han podido disfrutar del encuentro, Ana, Marga, Paqui o Miguel fallecidos en plena juventud.

Un encuentro que esperan poder repetir, y para el que aún no se ha puesto fecha, pero que la mayoría de los asistentes, así como otros que por diversas circunstancias no han podido participar del mismo, desean no haya que esperar mucho, porque como más de uno aseguraba llegado el momento de despedirse. «Hemos entrado ya en una edad en la que… Ya sabes, a buen entendedor…».

Temas

Pedrajas de San Esteban