El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así es la nueva residencia para jóvenes del medio rural: 31 plazas, habitaciones de 20 metros cuadrados y amplios espacios comunes

Ver 15 fotos
Rodrigo Jiménez

Así es la nueva residencia para jóvenes del medio rural: 31 plazas, habitaciones de 20 metros cuadrados y amplios espacios comunes

Actualmente cuenta con un 30% de su ocupación adjudicada para principios de septiembre y compartirá edificio con la Residencia de Mayores, el Centro de Integración Juvenil y un taller ocupacional

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Lunes, 11 de agosto 2025, 16:28

Donde hace no demasiado, concretamente hasta 2017, vivían monjas de la congregación de las Hijas de la Caridad, ahora se instalarán estudiantes y jóvenes de ... la provincia de Valladolid que han decidido dar el paso de emanciparse en la capital. La extensa tercera planta del centro residencial Doctor Villacián, donde se ubica en las plantas inferiores la Residencia de Mayores, el Centro de Integración Juvenil y un taller ocupacional, ya tiene forma de residencia juvenil «aunque faltan los detalles y parte del mobiliario». El proyecto pionero en Castilla y León ofrecerá 31 plazas para estudiantes empadronados en municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes y ya cuenta con un 30% de sus plazas adjudicadas para principios de septiembre de este año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista hallado muerto en Zamora es natural de Laguna de Duero
  2. 2 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  3. 3 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  4. 4

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  5. 5

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  6. 6

    Dos detenidos tras avisar a la Policía de su mutua agresión en la calle Santiago
  7. 7 Encuentran de madrugada a una niña de 4 años sentada sola en un banco de Delicias
  8. 8

    El pliego que se ultima para diseñar el túnel de San Agustín estima su coste en 14 millones
  9. 9

    Los GEAS buscan al desaparecido en Camporredondo en una zona de pozas
  10. 10

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Así es la nueva residencia para jóvenes del medio rural: 31 plazas, habitaciones de 20 metros cuadrados y amplios espacios comunes