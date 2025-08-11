Así es la nueva residencia para jóvenes del medio rural: 31 plazas, habitaciones de 20 metros cuadrados y amplios espacios comunes

Donde hace no demasiado, concretamente hasta 2017, vivían monjas de la congregación de las Hijas de la Caridad, ahora se instalarán estudiantes y jóvenes de ... la provincia de Valladolid que han decidido dar el paso de emanciparse en la capital. La extensa tercera planta del centro residencial Doctor Villacián, donde se ubica en las plantas inferiores la Residencia de Mayores, el Centro de Integración Juvenil y un taller ocupacional, ya tiene forma de residencia juvenil «aunque faltan los detalles y parte del mobiliario». El proyecto pionero en Castilla y León ofrecerá 31 plazas para estudiantes empadronados en municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes y ya cuenta con un 30% de sus plazas adjudicadas para principios de septiembre de este año.

Una planta en forma de anillo con más de 1.100 metros cuadrados, 27 habitaciones individuales y dos dobles, que fueron en su momento ocupadas por las madres superioras de la congregación religiosa, y amplias y numerosas zonas comunes como biblioteca, salas de estar, comedores o salas de ocio. Así es la nueva residencia juvenil Doctor Villacián de la Diputación de Valladolid. Un nuevo servicio que ocupa la tercera planta del edificio multiservicio donde convivirán a partir de septiembre la Residencia de Mayores, el Centro de Integración Juvenil, un taller ocupacional y ahora también una residencia juvenil.

El 9 de septiembre es la fecha marcada en el calendario para que las puertas de la residencia acojan a los estudiantes del mundo rural. «Aunque las obras todavía continúan durante este mes que nos queda el día 9 de septiembre estará todo a punto para recibir a quienes llenarán de vida estas estancias», ha confirmado Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid, durante la visita a las instalaciones. Un recurso más que la Diputación de Valladolid pone al servicio del mundo rural con precio asequibles para las instalaciones y los servicios incluidos en ellas.

Quienes decidan instalarse en una habitación indivual pagarán 390 euros, las dobles, 335 euros y la figura del colaborador, «una persona que participará de la vida de todo el edificio, tanto de la residencia juvenil como del centro de mayores con el objetivo de fomentar las relaciones intergeneracionales», 312 euros. Dichas tarifas incluyen alojamiento, régimen de desayuno, comida y cena y uso de todas las instalaciones entre las que se encuentra por ejemplo una habitación de lavado, secado y plancha «que los jóvenes podrán utilizar a través de una aplicación móvil». «En esa estancia hemos mantenido la pila original de cuando este espacio estaba habitado por las monjas de la congregación religiosa», ha puntualizado Marta Pérez, directora de la residencia juvenil.

La residencia juvenil Doctor Villacián permitirá a los estudiantes acceder y salir durante las 24 horas gracias a un sistema de identificación personal a través de clave y a la entrada independiente que tendrá el espacio. Asimismo, la residencia cuenta con vigilancia 24 horas y se accederá a ella por la entrada principal, donde está el archivo provincial, con el objetivo de «evitar la calle Doctor Villacián de noche».

Con el objetivo de fomentar la intergeneracionalidad, la residencia juvenil Doctor Villacián ofrecerá la posibilidad, a los jóvenes del mundo rural que se alojen en sus instalaciones, de «desayunar, comer y cenar durante los fines de semanas en el mismo comedor que las personas del centro de mayores», ha explicado Marta Pérez, directora del centro, quien ha añadido: «Las instalaciones están muy bien comunicadas con las universidades gracias a las diferentes líneas de autobús y el servicio búho para en la misma puerta de la residencia».

Aunque por el momento la residencia solo cuenta con un 30% adjudicado de las 31 plazas disponibles esperan recibir nuevas altas antes de septiembre y durante el año «porque se admiten estancias temporales por meses para quienes, por ejemplo, quieran realizar su Trabajo de Fin de Grado desde la capital y en nuestras instalaciones». «Las universidades todavía están publicando sus adjudicaciones al igual que las residencias de la Junta de Castilla que publica sus listas definitivas en septiembre», esboza la directora del centro.

Aunque la Diputación de Valladolid es clara en cuales son los requisitos para entrar a vivir en la residencia juvenil Doctor Villacián -tener entre 18 y 30 años, estar empadronado en algún municipio de la provincia de Valladolid con menos de 20.000 habitantes y estar matriculado en algún grado universitario, máster o doctorado o cursar grados medios, superiores o enseñanzas artísticas- no descarta aceptar «otro tipo de perfiles si no se llenan las plazas disponibles».

Más de 1.100 metros útiles de residencia juvenil

La residencia juvenil ocupará una superficie total de 1.123,50 m2 útiles y dispondrá de 31 plazas distribuidas en 27 habitaciones individuales y 2 habitaciones dobles. Todas ellas tendrán baño propio y la residencia dispondrá de cocina y comedor, biblioteca, sala de lectura y estudio y sala de expansión lúdica. La inversión total del proyecto es de 331.574,97 euros, de los que 13.991,47 han correspondido a la redacción del proyecto, 237.583,50 a la ejecución de las obras y 80.000 euros a equipamiento del centro.

Asimismo y con el objetivo de premiar el talento de los alumnos que utilicen este servicio, los estudiantes deberán haber superado al menos el 50% de los créditos correspondientes a un curso académico en el último curso realizado, en el caso de estudios universitarios, y haber aprobado todas las asignaturas del curso anterior, en el caso de las personas procedentes de bachillerato o formación profesional.