La nueva estación Campo Grande ya muestra su primer aspecto

Ángel Blanco Escalona Valladolid Viernes, 3 de octubre 2025, 18:07 Comenta Compartir

Si toda obra de construcción comienza por la colocación de la primera piedra, cuando se trata de una obra pública empieza por la plantación del cartel anunciador. Es el caso de la futura renovación de la estación de tren Valladolid Campo Grande, cuyas instalaciones reciben desde esta mañana a los viajeros y acompañantes con un enorme rótulo que anuncia el inicio de la actuación.

«Obras de ejecución del proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande término municipal de Valladolid» reza el perifrástico letrero que ha colocado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a pie de calle. El titular del departamento, el vallisoletano Óscar Puente, ha tenido el detalle de informar a sus convecinos del evento con un tuit en la red social 'X' en el que escribe: «La obra ya comienza».

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Valladolid ha interpuesto una demanda ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo para pedir «la anulación de la aprobación del proyecto de la estación» de trenes de Valladolid. Dado que la demanda no solicita medidas cautelares, el ministerio ha movido ficha. De hecho, hace dos semanas se conocía que las obras se 'activaban' formalmente con el trámite de la firma del acta de replanteo.

La obra ya comienza. pic.twitter.com/K0stALY0le — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 3, 2025

Detrás de esta especie de partida de ajedrez que juegan el ministro Puente y el alcalde, Jesús Julio Carnero, está el ya conocido por todos los vallisoletanos tema del soterramiento. Mientras el anterior regidor de la capital lo da por imposible y lo certifica con el hecho de que el proyecto de futura estación hace que sea inviable, su sucesor en el cargo se declara dispuesto a 'dar la batalla' para impedir cualquier iniciativa que imposibilite el hundimiento de las vías del tren.

Como tuitero recalcitrante que es, Puente no solo informa de sus quehaceres por su red social favorita, sino que no tarda en contestar los comentarios que recibe. «Qué rápido todo!!! A ver si con la Feve de León estás igual de rápido para traerla a su estación», le escribe un usuario a buen seguro leonés y probablemente leonesista. El ministro le responde: «Seis años largos se ha tardado en hacer el proyecto. Rapidísimo».