El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Pablo Febrero durante una de sus visitas a la ciudad de Gante (Bélgica) El Norte

Vallisoletanos por el mundo

«A nivel laboral, en Bélgica hay mejores horarios y salarios que en España»

A los 23 años, Pablo Febrero trabaja en una empresa belga del sector alimentario gestionando mercados internacionales y admite que su experiencia fuera le ha cambiado la mirada sobre España

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:03

Comenta

Con solo 22 años, Pablo Febrero Báñez (Valladolid, 2002) hizo las maletas para empezar una vida lejos de Valladolid, concretamente en Bruselas. Es graduado en ... Comercio por la Universidad de Valladolid y su primera escapada al extranjero fue en julio de 2022, cuando se marchó a Ostende, en la costa de Bélgica, para hacer labores de voluntariado. Dos meses más tarde comenzaba su año de Erasmus en el mismo país, pero en diferente ciudad. Concretamente en Lovaina, famosa por su gran ambiente universitario. Aquella experiencia marcó un antes y un después en su vida. «Cursé allí mi tercer año de carrera y fue entonces cuando se despertó en mí el interés por desarrollar mi trayectoria profesional fuera de España y conocer nuevos entornos laborales y culturales», cuenta este joven.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci, a los 60 años de edad
  2. 2 Herido un trabajador de 29 años tras sufrir una descarga eléctrica en Mojados
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4

    El carnicero que vino a Valladolid por amor
  5. 5

    Un hombre con el que intimó en Instagram estafa 14.500 euros a una mujer
  6. 6

    Empiezan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  7. 7

    Triplica la tasa de alcohol y provoca un accidente en el Paseo de Zorrilla
  8. 8

    El antiguo rastro que animaba los domingos en la zona de copeo de Valladolid
  9. 9

    Adiós al carrusel navideño de la plaza de San Andrés por carecer de permiso municipal
  10. 10 Facua acusa a la DGT de favorecer un «fraude masivo» con las balizas V-16

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «A nivel laboral, en Bélgica hay mejores horarios y salarios que en España»

«A nivel laboral, en Bélgica hay mejores horarios y salarios que en España»