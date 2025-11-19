El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Laura Martínez en Moritzplatz de Augsburg El Norte

Vallisoletanos por el mundo

«Cuando estoy en Alemania, me doy cuenta de lo española que soy»

Laura Martínez López es una vallisoletana que llegó a Alemania sin hablar el idioma y que hoy forma a generaciones de alumnos en Augsburgo

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:21

A primera vista, Emersacker podría parecer un lugar sacado de un cuento. Es un pequeño pueblo, que está rodeado de bosques infinitos y casas de ... tejados inclinados donde los inviernos son largos y las bicicletas no se guardan ni cuando nieva. En este pequeño rincón de Baviera vive Laura Martínez López, una vallisoletana de 42 años que lleva ya casi dos décadas muy felices en Alemania. «Aquí he formado mi hogar. Estoy casada con un alemán y tenemos un hijo de siete años que crece entre dos culturas. Es un pequeño embajador de mis raíces pucelanas», cuenta con orgullo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

