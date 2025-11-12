«Echo mucho de menos la forma de socializar de los españoles»

Copenhague es la bella ciudad en la que desde hace casi tres años vive Alberto Carnicero Fuertes, el joven riosecano de 25 años que ha ... decidido emprender su futuro profesional en la capital de Dinamarca a más de 2.500 kilómetros de su querida Medina de Rioseco.

Tras sus estudios en el Colegio Campos Góticos y en el IES Campos y Torozos de Medina de Rioseco, junto con años de formación en el Conservatorio de Música de Valladolid hasta 4 de profesional de Percusión, se traslada a Barcelona, donde tiene familia, para llevar a cabo en la Universidad Autónoma estudios de Biotecnología durante cuatro años, dando paso a unos meses en los que regresa a su localidad natal, donde trabaja en un par de bares, haciendo tiempo antes de viajar a Copenhague al ser admitido en enero de 2023 en la Universidad Técnica de Dinamarca para cursar el máster de diseño e ingeniería farmaceútica, accediendo a una beca SU, para lo que le fue necesario estar trabajando, lo que lleva a cabo en un restaurante vietnamita en Naerum, localidad cercana al campus universitario donde vive en una residencia de estudiantes, con la gran suerte de haberle abierto el camino unos meses antes su compañero de estudios en Barcelona, el vallisoletano Álvaro Jáñez.

Dos meses después empieza a trabajar en un restaurante español en el centro de Copenhague y, antes de acabar el máster, entra en la empresa farmacéutica Fujilfilm Biotech en Hillerød, una ciudad en la isla de Selandia, a unos 40 kilómetros. A la par, se muda, junto a su amigo Álvaro, a otra residencia de estudiantes a Copenhague. En enero de 2025 inicia el Trabajo Fin de Máster (TFM), que defenderá en el mes de agosto para graduarse, todo ello semanas después de mudarse a Østerbro, también en Copenhague, pero «más familiar, vibrante y céntrico». Un largo verano lleno de emociones en que el también regresará a su querido Rioseco por su cumpleños y se irá de vacaciones a Brasil. En septiembre empieza como trabajador a jornada completa en el mismo departamento de su empresa, que se dedica a hacer producciones para terceros.

Después de casi tres años, el joven riosecano se ha ido acostumbrando a los fríos inviernos daneses, con temperaturas bajo cero, con presencia abundante de nieve, con días en los que empieza a anochecer a las cuatro y media de la tarde. También se ha ido haciendo al carácter de los daneses que, «para ser nórdicos, son majos, abiertos, agradables y muy educados». Desde que llegó no ha dejado de aprender el danés, que lo hace desde el inglés, «por lo que es más fácil porque es más parecido, aunque lo más difícil es la pronunciación ya que es un idioma muy gutural».

Tampoco le ha faltado tiempo para conocer Copenhague, una bella ciudad que «es como un pueblo», a pesar de tener más 600.000 habitantes, con baja densidad, donde se usa mucho la bicicleta y está muy bien conectada. No han faltado las visitas al Canal Nyhavn, la Sirenita, los jardines Tivoli, el palacio de Amalienborg, las iglesias de Mármol y de San Salvador, el castillo de Rosenborg, Stroget como la calle peatonal más larga de Europa, el Ayuntamiento o la ópera, con sus edificios singulares, porque es la ciudad de la arquitectura, con las Torres Cactus o la icónica planta de energía CopenHill con una empinada pista para esquiar durante todo el año. Una ciudad con un nivel de vida muy alto, con la corona danesa como moneda, con precios desorbitados, con una caña que al cambio sale por cuatro euros o los doce que el joven riosecano pagó por un vino no hace mucho.

Alberto es muy riosecano y echa mucho de menos su localidad natal; a su familia, a sus padres, Alberto y Araceli; a su hermana, Ruth, a sus amigos, pero también «la forma de socializar de los españoles, porque los daneses son muy de agenda, no hay espontaneidad, nada de improvisación». También echa en falta la gastronomía riosecana, con sus embutidos, las tapas de los bares o el aceite de Pago de Valdecuevas, que, «por cierto se me acaba de terminar». Porque la gastronomía danesa es muy fuerte y se hace en celebraciones como la Navidad, con mucha presencia de la bollería, «de tal manera que por cualquier motivo se presentan en la oficina con una tarta». A la hora de salir se bebe mucha cerveza, que se acompaña con unas tapas llamadas smørrebrød, un sándwich abierto que consiste en una rebanada de pan de centeno con mantequilla y una variedad de ingredientes fríos encima, como pescado, carne, verduras y mayonesa.

Ahora, Alberto ya espera volver a España, en unos días, a Barcelona, para ver a sus primos, y a Rioseco, en Navidad, sabiendo siempre que esté donde esté nunca dejará de regresar a la Ciudad de los Almirantes en Semana Santa, a la que está unido como cofrade del Gremios Hermandad de la Flagelación, a la que pertenece por tradición familiar, siguiendo los pasos de su abuelo, Goyo, y de su padre, Alberto, para cargar a hombros el paso si le tocara por lista. También volverá en verano para celebrar su cumpleaños cada 24 de julio.

Mientras tanto compagina el trabajo con el tiempo libre, que ocupa en ir al gimnasio, jugar al voleibol, nadar en la piscina o aprender el danés, pero también en salir con los amigos en primavera y verano, «porque el resto del año en Dinamarca prima el sentimiento hygge de estar en casa, a gusto, con la familia». Pero al llegar mayo, hay tres días sin trabajar, en los que empieza a salir el sol, los días son más largos y la gente no deja de salir de casa, de asistir a festivales, y en julio de irse de vacaciones a Málaga, donde hay muchos daneses que tienen una segunda residencia, pero también a Marbella o Torremolinos.

Alberto tiene claro que por ahora su futuro está en Copenhague, quizás cambiando de departamento en la farmacéutica que trabaja, para coger experiencia, con tiempo para ahorrar dinero y disfrutar de una vivencia muy especial, para luego, si se tercia, volver a España.

Alberto Carnicero Fuertes

Medina de Rioseco

25 años

Copenhague

Trabaja en una empresa farmacéutica