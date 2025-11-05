El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carlos Gallardo en la Plaza de los Héroes de Budapest El Norte
Vallisoletanos por el mundo

Un vallisoletano en Budapest: «Aunque mi sangre sea española, mi corazón también late con acento húngaro»

Desde hace casi dos décadas Carlos Gallardo Riballo desarrolla en Hungría una intensa labor como pianista, investigador y docente sin perder sus raíces

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:58

Comenta

Pianista, compositor y académico, Carlos Gallardo Riballo es uno de los vallisoletanos más internacionales del panorama musical. Afincado desde 2006 en Budapest, ha convertido la ... capital húngara en su centro de vida y creación, aunque confiesa que nunca ha perdido el vínculo con la ciudad que le vio nacer en 1968. En Budapest desarrolla una intensa labor como intérprete, investigador y docente además de impulsar proyectos culturales que tienden puentes entre España y Hungría.

