La piloto, escritora y mentora Ana Belén Postigo, con el primero de los cuentos que ha escrito El Norte

Vallisoletanos por el mundo

«En casa celebramos St. Patrick's Day y, por supuesto, todas las fiestas españolas»

La vallisoletana Ana Belén Postigo ha convertido Dublín en su hogar, donde trabaja como piloto, escritora y mentora

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:03

«Siempre supe que quería volar… aunque no imaginaba hasta dónde me llevaría ese sueño», afirma Ana Belén Postigo Castro. Esta vallisoletana nacida en 1973 ... es piloto de línea aérea, instructora, escritora, mentora y madre de tres hijos. Una vida labrada a pulso en Irlanda, el país al que llegó con solo 22 años y sin saber inglés.

Te puede interesar

