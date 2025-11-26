«Siempre supe que quería volar… aunque no imaginaba hasta dónde me llevaría ese sueño», afirma Ana Belén Postigo Castro. Esta vallisoletana nacida en 1973 ... es piloto de línea aérea, instructora, escritora, mentora y madre de tres hijos. Una vida labrada a pulso en Irlanda, el país al que llegó con solo 22 años y sin saber inglés.

Estudió en el antiguo colegio del Niño Jesús, donde aprendió a interesarse por otras culturas y a sentir una enorme fascinación por recorrer el mundo. «Siempre sentí que quería descubrir qué había más allá», asegura. Eligió la carrera de Físicas en la Universidad de Valladolid, pero al segundo año comprendió que su futuro debía orientarse en otra dirección. «Entendí que mi camino no estaba solo en los libros, sino en las personas, en las experiencias. Me movía el deseo de conocer, de aprender y de volar», relata. Ese impulso fue el que la llevó a hacer las maletas en 1995. «Tenía 22 años cuando decidí irme a Irlanda. Necesitaba independencia. Quería demostrarme que podía construir mi vida con mis propias alas», prosigue.

Reconoce que sus comienzos en el país de acogida fueron «duros». Primero trabajó como au pair y más tarde limpiando habitaciones en un hotel. Ganaba poco, pero le compensaba libertad que sentía. «Cada palabra que aprendía era un paso más hacia mi sueño. Por primera vez, todo dependía de mí. Y eso, lejos de asustarme, me dio fuerza», subraya. Una amiga suya que trabajaba para una azafata le contagió a esta vallisoletana la ilusión que le faltaba. «Me hablaba de la aviación con tal pasión que me despertó algo por dentro. Empecé a ir al aeropuerto de Shannon sólo para ver despegar los aviones. Me hipnotizaban las luces en la noche, el rugido de los motores, el olor a queroseno. Supe entonces que quería formar parte de ese mundo», cuenta. Así, primero se formó como azafata de tierra y luego de vuelo. Entró en Aer Lingus como tripulante de cabina, donde estuvo ocho años.

«Un día, durante un entrenamiento, conocí a una instructora piloto y pensé que quería ser ella», dice. Así que su siguiente paso fue estudiar aviación en Oxford, en California y completó sus horas de vuelo en Jerez de la Frontera. Seis meses después, estaba volando su primer avión. «Más tarde, me especialicé en factores humanos y en la formación en gestión de recursos de tripulación (CRM). Analizaba accidentes aéreos para aprender de ellos y mejorar la seguridad. Fue una etapa apasionante. Finalmente regresé a Aer Lingus, pero esta vez como piloto del Airbus A320 y A321. Ahora me estoy preparando para convertirme en comandante», comenta.

Ampliar Ana Belén Postigo es piloto de aviones comerciales y se está preparando para ser comandante

La aviación no es su única pasión. También es una enamorada de la psicología y el crecimiento personal. Por eso se certificó en neurocoaching, PNL e investigación de accidentes aéreos. Hoy combina la aviación con la escritura y la mentoría. Ana Belén ha escrito dos cuentos infantiles, 'Lara quiere tocar las estrellas', todo un éxito en España e Irlanda, y 'Olivia y el saltamontes que le ayudó a volar', que está a punto de publicarse. «Son historias que buscan inspirar a los niños, y también a los adultos, a creer en sus sueños, por imposibles que parezcan», indica esta vallisoletana que, además, participa como voluntaria en ISA+21, donde acompaña a jóvenes, sobre todo de países en desarrollo, que sueñan con ser pilotos. «Inspirar a otros se ha convertido en mi propósito».

Sus datos: Edad: 52

Lugar de nacimiento Valladolid

Estudió en: colegio Niño Jesús y dos años Físicas en la UVa

Fecha de partida: 1995

Instalada en Irlanda desde hace tres décadas, Ana Belén tiene tres hijos de 7, 8 y 13 años. «Han nacido en Irlanda y son completamente bilingües. Pasamos los veranos en Astudillo (Palencia), y visitamos Valladolid siempre que podemos. Les hablo de las procesiones de Semana Santa, de los domingos con mis padres, de las fiestas universitarias y de las meriendas familiares. Quiero que conozcan y no olviden sus raíces», añade. De España, Ana Belén extraña «el calor humano, la cercanía y los abrazos». De Valladolid, «sus calles, sus tradiciones y ese sentimiento de pertenencia. Me encantaría volver algún día, aunque nunca dejaré de viajar. Viajar me define. Soy profundamente española, pero me siento parte de las dos culturas. En mi casa celebramos St. Patrick's Day y, por supuesto, todas las fiestas españolas. Se trata de quedarse con lo mejor de cada lugar. He aprendido que la vida está llena de turbulencias, pero también de cielos despejados. Lo importante es no tener miedo a despegar», concluye.