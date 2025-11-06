Naukas reúne este sábado a 12 expertos en el Teatro Zorrilla en el «mayor evento de divulgación científica»

El Norte Valladolid Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:40 Comenta Compartir

Naukas reúne el próximo sábado 8 de noviembre a 12 investigadores de primer nivel y expertos en el Teatro Zorrilla de Valladolid en el «mayor evento de divulgación científica» para todos los públicos. Se trata de un evento gratuito sobre charlas científicas, organizado por la Fundación de la Universidad de Valladolid (UVa), cuyas ediciones anteriores colgó el cartel de 'aforo completo' para escuchar a 12 científicos, divulgadores e investigadores hablar sobre diferentes áreas de la ciencia.

El programa incluye a divulgadores científicos de reconocido prestigio como Iñaki Úcar, que hablará sobre Inteligencia Artificial (IA) y modelos de lenguaje; la humorista Raquel Sastre ofrecerá una charla sobre el escepticismo sobre la Inteligencia Artificial; Lucía González explicará el reto de ejercer en el campo de la astronomía en un cielo cada vez más abarrotado de satélites y contaminación lumínica y, la última charla de la sesión de mañana correrá a cargo de, Isabel Moreno que abordará el tema del cambio climático centrándose en la AMOC (corriente oceánica en el Atlántico).

Por la tarde, llegará el turno de intervención a Helena Matute para hablar sobre sesgos sobre nuevas tecnologías; Javier Pedreira 'Wicho' explicará el futuro de la automoción y del porqué no han triunfado algunos vehículos que la ciencia ficción presentó como del futuro, con el título '¿Dónde están los coches voladores?'; José Antonio Prado-Bassas contará en su charla cómo guardaremos secretos en el futuro mediante las matemáticas, la criptografía y la cuántica; y cerrará el evento Juan Carlos Gil hablando sobre el futuro de la exploración espacial con la charla 'Las cosas del espacio van despacio'.

Entre los doce investigadores, habrá cuatro de la UVa como Patricia Fernández, catedrática en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, que hablará sobre el fenómeno de la luz, y David Escudero, catedrático en la Escuela de Ingeniería Informática y director del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad, quien abordará el mundo de los cerebros digitales y redes neuronales. En la sesión de tarde, les tocará el turno a José Carlos Cobos, catedrático de Física en la Facultad de Ciencias, que analizará las fases de la materia, y a María José Martínez, que ofrecerá una charla sobre el expolio artístico en Castilla y León.

Por lo tanto, una docena de investigadores y expertos en diferentes áreas de conocimiento hablará sobre 'La ciencia del futuro' en el Teatro Zorrilla de Valladolid a través de dos sesiones, con charlas «amenas, interesantes y llenas de humor» de 25 minutos. La de mañana, entre las 10.30 y las 13.30 horas, y la de tarde, entre las 17 y las 20 horas. El acceso es libre y gratuito, y no es necesario inscribirse previamente ni sacar ninguna entrada, ya que solo hay que ponerse en la fila para entrar al Teatro Zorrilla. La organización deja claro que la entrada es hasta completar el aforo «por riguroso orden de llegada».

Naukas Valladolid será presentado por el periodista y divulgador científico Antonio Martínez Ron y por el comunicador científico Javier Peláez, fundadores de Naukas, la mayor plataforma de divulgación científica en español, que cuenta con una red de varios centenares de colaboradores de perfil científico, profesores, catedráticos y periodistas especializados, entre otros colectivos.

El rector de la UVa, Antonio Largo, reconoció que Naukas es un evento «muy potente», tal vez el más importante del panorama nacional en divulgación científica. Agradeció, según recogió la Agencia Ical, la labor de los investigadores, científicos y divulgadores por hacer «accesible» al gran público el conocimiento científico que se genera en las universidades y los centros de investigación, que repercute en la sociedad. «Los asistentes podrán tener más información y espíritu crítico, para poder opinar con fundamento sobre los temas y no recibir los conocimientos por los canales que no son los adecuados», aseveró.

Nueva partida

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, consideró un «honor» poder participar en un evento de estas características. En este sentido, aseguró que el proyecto de Presupuestos de la institución provincial de 2026, que será presentado la semana próxima, incluirá una nueva partida para colaborar en Naukas. «La ciencia es presente y hay que estar preparados para el futuro. La Diputación tiene claro que hay que estar al lado de la cultura y el talento de los jóvenes, de la mano de la UVa», precisó.

Íscar añadió que Naukas es una forma de entender la cultura científica en un espacio que acerca el conocimiento a las personas de todas las edades, conecta la investigación con la vida cotidiana, despierta las vocaciones y estimula el pensamiento crítico y la reflexión, con el objetivo de contar con una ciudadanía más formada, más innovadora y más libre.

Por último, el gerente del Teatro Zorrilla, Enrique Cornejo, reconoció que Naukas es algo «muy especial» para el recinto ubicado en la Plaza Mayor. «Es una oportunidad única de colaborar en la difusión de algo tan importante como la ciencia y representa un éxito absoluto», señaló. No en vano, recordó que el evento logra trasladar a la «culta» ciudad de Valladolid personalidades de toda España y alguna del extranjero. «Es un acontecimiento que trasciende y traspasa nuestras fronteras y forma parte del pensamiento histórico y cultura que tiene Valladolid», aseguró.

Conscientes del «enorme» interés que siempre ha concitado este evento, fueron preguntados si se valora la posibilidad de trasladar Naukas a otro recinto con más capacidad para acoger a las personas que no logran entrar en el Teatro Zorrilla. El rector de la UVA valoró que el Zorrilla es un espacio «muy acogedor y accesible», con una ubicación tan privilegiada, que es reconocida por los participantes y los asistentes. «No nos hemos planteado otra posibilidad», declaró, aunque Cornejo planteó, según Ical, la posibilidad de que Naukas tuviera dos jornadas. En todo caso, será retransmitido en 'streaming' para los que se queden sin entrada o no puedan desplazarse a Valladolid.