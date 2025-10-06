La científica vallisoletana que investiga en el CSIC: «En este mundo faltan referentes femeninos»

Laura Negro Valladolid Lunes, 6 de octubre 2025, 07:01 Comenta Compartir

Paloma López Reyes (Valladolid, 1994) trabaja como investigadora en el Instituto de Óptica del CSIC. Su cometido es fabricar espejos y elementos ópticos que viajarán en cohetes y satélites para observar un universo que, a simple vista, nos resulta invisible. Una andadura que arrancó mucho tiempo atrás, con un sueño infantil que parecía inalcanzable y que, con esfuerzo y constancia, ella ha sabido hacer realidad.

De pequeña, como muchos niños, quería ser astronauta. Se imaginaba viajando por el espacio y soñaba con agujeros negros, tema sobre el que llegó a hacer un trabajo escolar en primaria —«probablemente lo hice fatal», recuerda ahora entre risas—. Esa fascinación por el cosmos se mantuvo viva durante mucho tiempo, aunque también reconoce que en algún momento le asaltaron las dudas. «Estudié en el colegio La Enseñanza y en aquel momento veía la Física como algo complicadísimo, casi inaccesible. Incluso, llegué a plantearme no coger la optativa de Física en Bachillerato», confiesa. Sin embargo, hubo dos personas clave en ese momento, su padre, también físico, y su profesor Carmelo Melero, quien supo despertar su curiosidad. Gracias a ellos se animó a dar el paso. «Fue una de esas decisiones que te cambia la vida. Descubrí la Física moderna, la relatividad, la gravitación… y me enganché», relata.

Así, en 2012 comenzó el Grado en Física en la Universidad de Valladolid y casi, desde el principio, se enamoró de la astrofísica. De hecho, su Trabajo de Fin de Grado se centró en la Física Estadística y Modelos Estelares, lo que supuso una primera aproximación a su campo de interés. Un año después se trasladó a Madrid para cursar el Máster en Astrofísica en la Universidad Complutense. Allí se implicó en el Dark Energy Survey, uno de los mayores proyectos internacionales de cosmología. Y en paralelo, realizó prácticas en el Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC, donde entró en contacto por primera vez con la fabricación de instrumentación espacial. «Fue como abrir una puerta. Pasé de estudiar teorías a tocar materiales y ver cómo se construyen las herramientas que luego viajan al espacio», comenta.

El vértigo del laboratorio y la tesis doctoral

En 2018 dio un salto decisivo en su carrera. Comenzó su tesis doctoral en el Instituto de Óptica del CSIC y la UCM, con una investigación centrada en el desarrollo de elementos ópticos para el ultravioleta lejano, una zona del espectro invisible para el ojo humano y que solo se puede estudiar desde fuera de la atmósfera. «Los primeros días en el laboratorio, me daba miedo hasta encender la luz. Pensaba que iba a romper algo», cuenta esta joven que actualmente lidera diseños que terminaron seleccionados para volar en cohetes suborbitales y servir de base para el Habitable Worlds Observatory (HWO), el futuro gran telescopio espacial de la NASA, que observará galaxias cercanas en una franja nunca antes explorada en detalle, lo que permitirá avanzar en la comprensión de la formación de mundos habitables.

La de Paloma López ha sido una trayectoria marcada por el esfuerzo. Ella insiste en que detrás de cada logro hay muchas horas de estudio y también inseguridades. «Nunca sentí que la carrera fuese fácil para mí. He tenido que trabajar mucho, preguntar, equivocarme... También tuve mucha ayuda en casa con mis padres, que son físico y matemática. Además, hay un componente de suerte y considero que hay que atreverse a pedir cosas que parecen por encima de tu nivel, porque nunca se sabe dónde puede aparecer una oportunidad», subraya. Esa combinación de trabajo y valentía dio sus frutos, ya que en 2023 consiguió un contrato postdoctoral en el grupo Goldfotion (Óptica para el Espacio e Iones de Alta Energía) del CSIC. Luego, en febrero de 2025 logró sacarse allí su plaza de científico titular.

Ciencia, diversidad y referentes

A lo largo de su carrera científica, Paloma López ha notado la falta de referentes femeninos, LGTB y de otras minorías. Por eso se implica en iniciativas de divulgación y visibilización con el objetivo de fomentar la igualdad y la diversidad. «Es importante que las niñas y los jóvenes se vean reflejados, y que sientan que sí hay un lugar para ellos aquí. Yo misma, de adolescente, no me veía capaz de hacer esto. Por eso ahora me gusta contar mi experiencia y animar a las futuras generaciones a que participen de la ciencia», cuenta.

Hoy, Paloma López trabaja fabricando ópticas que viajarán al espacio, colaborando en proyectos punteros como la búsqueda de materia oscura o el desarrollo de recubrimientos avanzados para telescopios espaciales. Su día a día transcurre «en una sala limpia, vestida de blanco, entre espejos delicadísimos que no pueden tener ni una mota de polvo», según cuenta esta brillantísima joven que, de pequeña, soñaba con ser astronauta y no iba muy desencaminada.

La carrera del talento: 1997-2012: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato en el Colegio La Enseñanza (Compañía de María), Valladolid.

2012-2016: Grado en Física: Universidad de Valladolid. Trabajo de fin de Grado: Física estadística y modelos estelares.

2016-2017: Máster Universitario en Astrofísica: Universidad Complutense de Madrid. Trabajo de fin de Máster: Evaluación de calidad de los datos de los tres primeros años del Dark Energy Survey.

2017 Prácticas externas en el Instituto de Micro y Nano-tecnología – CSIC. Fabricación de bicapas Mo/Au para detectores superconductores de radiación y medida de sus propiedades eléctricas.

2018-2023: Doctorado en Astrofísica: Universidad Complutense de Madrid. Narrowband mirrors based on fluorides for far UV space instrumentation - Espejos de banda estrecha basados en fluoruros para instrumentación espacial en el ultravioleta lejano.

2022-2023: Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: Universidad Antonio de Nebrija. Trabajo de fin de Máster: Experiencias de cátedra para física de segundo curso de Bachillerato.

2023-presente: Investigadora post-doctoral en el grupo GOLDFOTION - Óptica para el Espacio e Iones de Alta Energía - Instituto de Óptica (CSIC-Madrid).

Febrero de 2025: Obtención de la plaza de científico titular en el Instituto de Óptica del CSIC.

