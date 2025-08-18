El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este lunes
La Casa Zorrilla advierte de potenciales cancelaciones en las visitas guiadas por las altas temperaturas. S. R.

Los museos de Valladolid también dan la batalla este verano frente al calor

Desde la conservación preventiva al refugio climático, las salas buscan proteger el patrimonio y a la ciudadanía

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:01

Con la ola de calor puede darse la tentación de que quien no quiera consumir en una terraza busque pasar un tiempo fresco y cultural ... al amparo de un museo o una sala de exposiciones. Muchos de estos recintos aplican protocolos y medidas de toda índole, llegando incluso a cerrar sus accesos, en aras de preservar las obras de arte expuestas, pero también de proteger a la ciudadanía

