Esteban Jiménez saluda a jóvenes gitanos en Las Viudas en 2019, en presencia de la concejala socialista Carmen Jiménez. Henar Sastre

Valladolid

Muere Esteban Jiménez, el mediador que «ayudó a llevar la paz» a Las Viudas

El «arreglador» trabajó para dignificar la vida de la población gitana y llevar la tranquilidad a una barriada que se ha visto salpicada durante años por continuos altercados

Eva Esteban

Eva Esteban

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:31

Comenta

Esteban Jiménez era un gitano de paz. Era respetado, querido y admirado tanto por los suyos, el barrio de Las Viudas-Aramburu, como por los ... políticos y entidades con los que trabajó durante años, codo con codo, para dignificar la vida del colectivo y llevar la tranquilidad a estos polígonos de viviendas enclavadas entre en paseo de Juan Carlos I y la avenida de Segovia, en Delicias. Una barriada que ahora llora la muerte, a los 54 años, de este mediador gitano que dio su vida y entregó hasta la última gota de sudor para lograr el pleno desarrollo e inclusión de una población salpicada durante años por continuos altercados como riñas tumultuarias, disparos al aire para celebrar el Año Nuevo o incluso la presencia de escolta policial para prevenir conflictos con los servicios de limpieza.

