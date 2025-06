Mobiliario adaptado a mascotas para todo el mundo desde Valladolid

A simple vista parecen elegantes sofás y armarios de entrada revestidos con textiles y papeles pintados de autor. Pero lo que esconden los nuevos muebles ... diseñados y patentados por el estudio de interiorismo vallisoletano Alegory Interiores y Decomascotas, S.L., va más allá de la estética y la funcionalidad. Estos muebles tienen la capacidad de transformarse para acoger e integrar en el entorno doméstico a los miembros más especiales de muchas familias, las mascotas. Y todo, sin alterar la estética del espacio.

Este proyecto pionero, desarrollado por las interioristas Mar Sanz y María San José, madre e hija, nace de la pasión por la decoración y de una necesidad personal, la de incorporar en el diseño de su propia vivienda, a 'Ansu' y 'Draco' los perros de María, que comparten con ella su vida y hogar. «Estando en una feria de decoración, descubrí un tejido técnico destinado a animales. Ahí fue cuando empezamos a darle vueltas a la idea de que, ya que las mascotas están totalmente integradas en nuestras vidas, ¿por qué no integrarlas también en los muebles y en los espacios que creamos?», explica Mar, que cuenta con más de 30 años de experiencia como interiorista. «Nadie quiere ver un comedero de plástico o una cama peluda mal colocada en un salón perfectamente diseñado. Esos elementos rompen toda la decoración», prosigue. Así nació su nueva línea de mobiliario híbrido diseñado para ser usado indistintamente por personas y animales.

El desarrollo del proyecto ha sido muy rápido. Tan sólo les ha llevado un año. «Ha sido una locura diseñar los prototipos, realizar las pruebas con distintos materiales y encontrar a los profesionales adecuados para hacer nuestra idea realidad. Pero lo hemos logrado. El apoyo que hemos tenido por parte de los profesionales y fabricantes ha sido total. A todo el mundo le han encantado el proyecto. El primero de los muebles llegará a nuestra tienda en mes y medio», cuenta María, la cuarta generación de interioristas en la familia.

«Nuestra idea no solo era crear muebles bonitos. Queríamos que la mascota tuviera un espacio propio, pero que ese espacio no interrumpiera ni afectara al equilibrio decorativo del conjunto. Que fuera parte de la estancia, no un añadido», puntualiza Mar. Así, el mueble de entrada que han diseñado se puede adaptar para guardar en su interior abrigos, zapatos o cualquier otro enser que desee el cliente y, a la vez, incluye un compartimento oculto con una cama abatible para el perro, que se abre de forma automática al detectar su presencia, mediante contacto o con su huella. Una vez que el animal se marcha, la cama se repliega y el mueble vuelve a su estado original, manteniendo la armonía visual. «Normalmente los perros se tumban en la entrada de la casa para esperar a sus dueños. Una vez que se van de la cama, ésta se recoge sola, devolviendo al mueble su apariencia original», relata Mar.

Los sofás, por su parte, que todavía están en fase de diseño, incluyen compartimentos invisibles que se abren cuando el animal lo demanda. Entonces aparece una zona mullida, delimitada y tapizada con tejidos especiales, que permite que el perro o gato tenga su propio rincón dentro del mueble sin invadir el espacio de sus dueños. En el caso de los muebles de cocina, están diseñando módulos que integran el comedero del animal, y que solo se despliegan en los momentos adecuados. «Nada de tropezar con el cuenco del agua, ni de tener la comida siempre a la vista. Todo está pensado para que aparezca y desaparezca con enorme facilidad», añade María.

Las interioristas de Alegory han patentado ya sus diseños en España y están en proceso de patentarlos en 24 países del mundo, y aunque por el momento prefieren no mencionar términos técnicos específicos, sí dejan claro que cada pieza incluye un conjunto de mecanismos y/o sensores que hacen posible esta interacción entre el animal y el entorno doméstico, aunque también aclaran que este mobiliario es «idóneo para restaurantes y otros negocios».

Los muebles se están produciendo en España, con materiales de alta calidad y bajo un principio fundamental que rige todo el proyecto, la personalización. «No hacemos dos piezas iguales. Ni siquiera cuando parten del mismo modelo base», dice Mar. «Cada mueble se reviste con distintos materiales, colores, molduras o tejidos en función del cliente y de su mascota», añade María.

Estas dos profesionales ya han comenzado las gestiones para presentar la colección en ferias internacionales, empezando por México y Bélgica. «Allí ya existen restaurantes donde el perro come junto al dueño o le dan un masaje mientras la persona come. Vamos hacia una integración plena entre mascotas y humanos y estos muebles responden a esa realidad», explican. «De hecho, ya hemos diseñado habitaciones completas para mascotas, con su ducha adaptada, su zona de descanso y alimentación y mobiliario para sus accesorios y juguetes. Es como tener una habitación infantil, pero para tu perro o tu gato», expone María. «Lo que hasta ahora no se había creado era un mueble con la doble funcionalidad para los humanos y para la mascota y que quedara perfectamente integrado en el diseño. Eso es lo que hemos creado nosotras», concluyen.