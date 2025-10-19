El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El público anima a los corredores en la recta de meta situada en la calle Mieses, junto a la entrada del parque de Bomberos.

El público anima a los corredores en la recta de meta situada en la calle Mieses, junto a la entrada del parque de Bomberos. Iván Tomé

Valladolid

Medio millar de corredores mantienen vivo el recuerdo de los bomberos fallecidos en el Siete Siete en 1996

El memorial Vidal Matarranz, los apellidos de dos de las cuatro víctimas del incendio de la discoteca, crece y se expande al centro de la ciudad

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 14:53

Comenta

«Por supuesto que nunca olvidaremos a José Luis (Vidal) y a Juan Carlos (Matarranz) y con esta carrera, que cada año continúa creciendo, mantenemos ... viva su memoria», destacaba este domingo el jefe del Servicio de Bomberos, Javier Reinoso, junto a la línea de salida y de llegada de la ya tradicional, y consolida, carrera popular 'Memorial Vidal Matarranz', que este año cumple 29 ediciones, los mismos que han transcurrido desde la fatídica madrugada del 6 de octubre de 1996, en la que un voraz incendio atrapó a decenas de personas en el interior de la discoteca Siete Siete y en la que murieron cuatro personas: dos bomberos que acudieron a sofocar las llamas, José Luis Vidal y Juan Carlos Matarranz; la empleada del ropero del local de la Rondilla de Santa Teresa, Lucía Escudero); y una clienta, María del Carmen Velasco.

