Medio centenar de juristas se concentran frente a los juzgados en defensa del Turno de Oficio

La concentración convocada este mediodía a las puertas de los juzgados de la calle Angustias por el Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA) con motivo ... del Día de la Justicia Gratuita, que se conmemora el 12 de julio, ha reunido a medio centenar de juristas. Abogados, pero también fiscales, jueces y personal administrativo, han querido estar presentes en una protesta que coincidía con el 25 aniversario de la comisión del turno de oficio del ICAVA durante la lectura de un manifiesto con las principales reivindicaciones de los letrados que ejercen, voluntariamente, en el turno de justicia gratuita.

«Con la venia» ha comenzado, arrancando las risas de los presentes, la lectura del manifiesto Jesús Lozano, el primer presidente de la comisión del turno, a quien el decano, Javier Martín, ha cedido la palabra y el micrófono tras destacar que se trataba del servicio judicial «más valorado pero peor tratado». «Cada día miles de personas prestan un servicio público esencial. Su labor sostiene el Estado de derecho y garantiza el acceso a la justicia de quienes más lo necesitan», ha recordado durante una jornada pensada para celebrar «su entrega, su compromiso y el orgullo que representa la abogacía de oficio», pero que se ha convertido en reivindicativa ante «las promesas incumplidas, los discursos vacíos y el desdén de las administraciones» hacia los 40.000 letrados «que defienden los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad», cerca de 300 en Valladolid.

Un número de letrados que, según muestran las estadísticas, se reduce año tras año, siendo la Justicia Gratuita y el turno de oficio «más necesarios que nunca» ante el aumento de las solicitudes, empujadas «por la satisfacción de la ciudadanía hacia este servicio público». «Somos el camino que permite a miles de personas ejercer sus derechos cuando más lo necesitan», incidía. Recalcando que no se trata solo de una labor de asesoramiento legal, sino que implica «acompañamiento, protección» y proporcionar «dignidad» a los más vulnerables, como las víctimas de violencia de género, los menores, las personas con discapacidad o quienes no tienen recursos. Garantizando, en definitiva, «que la justicia no sea un privilegio» y sí «un derecho real para todas las personas».

Tras destacar el papel esencial de los letrados del turno, han lamentado que, pese a lo expuesto, sus «justas reivindicaciones sigan sin respuesta». Unas «exigencias básicas», tales como la «actualización automática de baremos, el pago de todas las actuaciones realizadas y la puntualidad de los abonos», poniendo fin a los «desequilibrios territoriales» entre aquellas comunidades que tienen las competencias transferidas, como Cataluña o País Vasco, y las que forman parte del servicio central dependiente del Ministerio de Justicia, siendo el caso de Castilla y León.

«La dignidad profesional no puede seguir en lista de espera y la sostenibilidad del sistema no puede depender de una mal entendida vocación», han explicado, apremiando a la cartera de Bolaños a cambiar unas condiciones actuales que tachan de «inaceptables». «Urge ampliar los servicios de guardia y crear nuevos turnos especializados, como el de infancia y adolescencia. Las administraciones deben dar un paso firme hacia la dignificación del Turno, dotándolo de más medios y recursos», exigen, sin que esto pueda esperar a una futura ley de justicia gratuita, para la que también piden una tramitación «consensuada» entre abogacía y fuerzas políticas. «Es necesaria y trabajamos sin descanso para que vea la luz, pero las mejoras urgentes deben acordarse ya», han reclamado.