Un mastín se escapa de una finca ocupada y ataca a otro perro y a un transeúnte

Eva Esteban Valladolid Miércoles, 30 de abril 2025, 15:46

«En cuanto he visto que han pasado varias patrullas, sabía que algo había ocurrido con el perro porque llevaba toda la mañana suelto», comenta ... un hombre -que prefiere no revelar su identidad- en relación a lo ocurrido pasadas las 10:00 horas de este miércoles en el polígono de San Cristóbal de Valladolid, cuando un mastín suelto, de color blanco, atacó a otro perro y mordió a un transeúnte que paseaba por las inmediaciones del Canal del Duero, si bien el estado del can y del hombre no revestían inicialmente gravedad.

El animal se había escapado de la antigua Granja Luisa, una finca ocupada ubicada entre las calles Esmeralda y Galena y el Canal del Duero en la que, hasta hace un lustro, se criaban gallos de pelea. Estuvo campando a sus anchas el mastín por la zona industrial desde primera hora hasta que, sobre las diez de la mañana, se requirió la presencia policial. Noticias relacionadas Buscan en Valladolid al autor del atropello a una mujer que «no recuerda nada» Un motorista herido en un accidente en el Paseo de Zorrilla Fueron los empleados de una nave de la zona quienes, alertados por la «agresividad» que mostraba el animal, avisaron a la Policía Municipal de que había un perro suelto por el polígono. A su llegada, los agentes comprobaron que el mastín acababa de atacar, hacía apenas unos minutos, a un hombre que caminaba por el Canal del Duero y a otro perro que estaba con su dueño dando un paseo por las inmediaciones de la calle Esmeralda. «Ha agarrado al pobre perro y no le soltaba», lamentan varios testigos, quienes reconocen que, aunque no les sorprende lo ocurrido, no le habían visto antes suelto por la zona. Hasta el lugar se desplazaron inmediatante varias patrullas de la Policía Local, así como una dotación de los Bomberos de Valladolid para tratar de capturarlo, si bien la intervención de estos últimos fue anulada ya que el mastín había regresado a la Granja Luisa, donde también conviven más perros. Ampliar Zona donde un mastín ha atacado a un transeúnte y a un perro. Carlos Espeso Ya en el interior de la parcela, las dotaciones policiales requirieron la intervención del servicio de veterinarios del Ayuntamiento que, como marca el protocolo, aislaron al mastín en la finca. Allí permanecerá durante catorce días en los que estará apartado del resto de perros y los profesionales irán comprobando su estado y evolución. Asimismo, tanto el transeúnte -tenía mordeduras en una mano, pero afirmó que se trasladaría por sus propios medios a un centro médico- como el dueño del perro herido (iba a trasladarle él mismo a un veterinario para que le evaluara las lesiones) mostraron su predisposición de presentar una denuncia en dependencias policiales. Redada conjunta La Granja Luisa, de donde se escapó el mastín, fue fundada a principios del siglo XX -carece de valor arquitectónico- y sus productos gozaron de cierta notoriedad durante la primera mitad del citado siglo (sus huevos se vendían en el Mercado del Val). Hace cinco años, en junio de 2020, la Policía Local y la Guardia Civil llevaron a cabo una redada conjunta en la que desmantelaron un criadero de gallos de pelea (había una zona de cría, otra de pelea para entrenar a las aves y una cinta de correr adaptada a los animales que contaba, incluso, con un ventilador) por parte de una familia que había ocupado la parcela de manera ilegal. Se intervinieron 19 aves y, además, se inmovilizaron siete coches que carecían del correspondiente seguro obligatorio.

Temas

Sucesos en Valladolid