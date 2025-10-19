El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varias personas se apuntan para la Marcha contra el Cáncer. Alberto Mingueza

La Marcha contra el Cáncer de Valladolid cierra su primera semana de inscripción con 36.087 dorsales repartidos

La cita tendrá lugar el próximo domingo 26 de octubre, con salida desde la Acera de Recoletos

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:33

Más de 36.000 personas han recogido ya su dorsal para participar en la Marcha contra elCáncer que recorrerá las calles de Valladolid el próximo ... domingo 26 de octubre, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación oncológica. La primera semana de inscripciones, que comenzó el martes 14 de octubre, se ha cerrado con 36.087 personas apuntadas, según han informado desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que durante los próximos días mantendrá abiertas las tres sedes donde apuntarse: en la calle Menéndez Pelayo, la planta de Deportes de El Corte Inglés e Hipercor (en Arroyo).

