La Marcha contra el Cáncer de Valladolid cierra su primera semana de inscripción con 36.087 dorsales repartidos

Más de 36.000 personas han recogido ya su dorsal para participar en la Marcha contra elCáncer que recorrerá las calles de Valladolid el próximo ... domingo 26 de octubre, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación oncológica. La primera semana de inscripciones, que comenzó el martes 14 de octubre, se ha cerrado con 36.087 personas apuntadas, según han informado desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que durante los próximos días mantendrá abiertas las tres sedes donde apuntarse: en la calle Menéndez Pelayo, la planta de Deportes de El Corte Inglés e Hipercor (en Arroyo).

El año pasado, 51.076 personas participaron en la marcha. De este modo, y si este domingo se repitieran las mismas cifras, ya se habrían apuntado el 70%del total de caminantes. Desde la AECC no se han comprometido a una cifra concreta, pero la barrera de los 50.000 asistentes está de nuevo al alcance de la mano.

El dinero recaudado (en la edición de 2024 fueron 240.000 euros) servirá para finaciar los proyectos de investigación de los doctores Nuria Benavent y Juan Manuel Muñoz Félix.

Los primeros 40.000 inscritos (y ya van más de 36.000) recibirán una camiseta al hacer su inscripción. Otros posibles regalos son mochilas, bragas para el cuello o bandanas de perro. La inscripción son seis euros.