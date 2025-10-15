El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varias personas se inscriben este miércoles por la mañana para participar en la Marcha contra el Cáncer del próximo domingo 26. Alberto Mingueza
Valladolid

Las inscripciones de la Marcha Contra el Cáncer despegan con récord: 30 dorsales al minuto

La primera jornada para apuntarse concluye con 15.084 participantes para la cita solidaria del 26 de octubre

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:03

«Ha sido una avalancha», asegura Luisa Lobete, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Tanto, que este año ya se ha batido ... el primero de los récords. Un total de 15.084 personas ya se han inscrito para participar en la Marcha contra el Cáncer que recorrerá las calles de Valladolid el domingo 26 de octubre. Es el mejor arranque histórico de inscripciones. La cifra supera a los 14.781 de 2024 y se sitúa muy cerca de los 15.025 de 2022. Otras convocatorias recientes congregaron a 12.716 personas el primer día de registros de 2023 o los 13.334 de 2021.

