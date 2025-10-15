Las inscripciones de la Marcha Contra el Cáncer despegan con récord: 30 dorsales al minuto

«Ha sido una avalancha», asegura Luisa Lobete, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Tanto, que este año ya se ha batido ... el primero de los récords. Un total de 15.084 personas ya se han inscrito para participar en la Marcha contra el Cáncer que recorrerá las calles de Valladolid el domingo 26 de octubre. Es el mejor arranque histórico de inscripciones. La cifra supera a los 14.781 de 2024 y se sitúa muy cerca de los 15.025 de 2022. Otras convocatorias recientes congregaron a 12.716 personas el primer día de registros de 2023 o los 13.334 de 2021.

«Estamos muy contentos de la respuesta de la ciudadanía. Año tras año nos sorprende», asegura Lobete, quien subraya un hecho que contribuye a que no se generen largas colas que obliguen a tediosas esperas para formalizar la inscripción. «Vemos cómo cada vez viene más gente con el encargo de sacar el dorsal para familiares y amigos». Hace años, era habitual el goteo de personas que se apuntaban de forma individual, en pareja, «de dos en dos, de cuatro en cuatro». «Ahora, muchos vienen para sacar 40 o 50 dorsales». Del tirón. Cubren el trámite para sus familias, cuadrillas o compañeros de trabajo.

«Eso hace que cada vez vayamos más rápidos», aseguran desde la AECC, que durante estos días moviliza a cerca de cien voluntarios para atender a los participantes en la marcha en las tres sedes de inscripción: en el local de Menéndez Pelayo 6, la planta de deportes de El Corte Inglés y el Hipercor de Arroyo de la Encomiendo. Además, 27 profesionales de la entidad coordinan estas jornadas para apuntarse y ofrecen, en estos puntos, asesoramiento sobre los servicios que ofrece la asociación.

15.084 personas se han inscrito el primer día para asistir a la Marcha contra el Cáncer, que el año pasado congregó a 51.076 participantes.

El ritmo frenético de este arranque de inscripciones se aprecia de forma más clara si hacemos un promedio. Durante este martes se repartieron una media de treinta dorsales al minuto. «A primera hora y última hora siempre se suele acercar más gente. Y suele haber un pequeño valle en los tramos centrales de la mañana y de la tarde», aseguran desde la asociación, que este año (como el anterior) repartirá 40.000 camisetas entre los primeros inscritos. Otra opción de regalo es la mochila, un braga de cuello o una bandana para perros (el año pasado, cerca de 200 participaron en la marcha). Este miércoles por la mañana, el ritmo de inscripciones se ha relajado un poco después de la jornada inaugural.

Ampliar María Dolores, Nieves, Conchi, Dina y Angelines, con las camisetas de la Marcha contra el Cáncer. Alberto Mingueza

Apuntarse para la marcha cuesta seis euros y la recaudación se destinará a programas de investigación contra la enfermedad. El año pasado, hubo 51.076 participantes y el balance final, una vez cerrados los gastos derivados de la convocatoria, permitió destinar de forma íntegra 240.000 euros para la lucha contra la enfermedad. Este récord, unido a la convocatoria de marchas en otras localidades, las aportaciones de los socios o la organización de diferentes actos solidarios ha ayudado a que la junta provincial de la AECC incremente la partida destinada a investigación. «El año pasado hubo 600.000 euros en nuestros presupuestos. Para este 2025 tenemos previsto alcanzar el millón».

Este dinero servirá para financiar siete ayudas predoctorales y dos de investigación, lideradas por la doctora Nuria Benavent y el doctor Juan Manuel Muñoz Félix. Este último profesional, del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, trabaja en un proyecto titulado 'La liberación de los vasos sanguíneos atrapados por las células tumorales puede ser un nuevo tratamiento para el cáncer'. «El objetivo del proyecto se basa en mejorar las terapias convencionales usadas en el cáncer de pulmón y las metástasis pulmonares (quimioterapia e inmunoterapia), en aquellos tumores que desarrollan cooptación vascular y por ello no responden a estas terapias», especifica Muñoz Félix.

Para llevar a cabo su trabajo, es importante la financiación. De ahí la relevancia de una cita que se ha consolidado ya como la gran caminata solidaria de Valladolid. Este gran arranque de inscripciones apunta incluso a la posibilidad de superar el récord del año pasado, con 51.076 participantes, una cifra por encima de las convocatorias anteriores. Fueron 48.308 en 2023, 47.500 en 2022 y 44.036 en 2021 (justo el año inmediatamente posterior a la pandemia).

En combinación con el número de dorsal recibido estos días por cada participante se realizará un sorteo con los regalos donados por las empresas colaboradoras. El listado de los dorsales premiados se publicará el mismo domingo en la web elnortedecastilla.es y los premios se podrán recoger desde el lunes 27 de octubre (y durante un mes) en la sede de la AECC.

La Marcha contra el Cáncer, que alcanza este año su edición número 14, partirá a las 10:30 horas del domingo 26 de octubre desde las pistas deportivas del Campo Grande. El recorrido de cinco kilómetros se puede cubrir corriendo o andando. Por motivos de seguridad, no se permite la participación con patines, patinetes o bicicletas. Diversas formaciones musicales animarán la jornada, con las batucadas Sambulé, Bloco Feroz y Conclave y un concierto (desde las 12:00 horas) de Los Pichas y Jimeno's Band en la plaza de Zorrilla.

Cómo inscribirse

Las inscripciones permanecen abiertas en los siguientes puntos:

-Local de la calle Menéndez Pelayo 6 (de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas y el sábado 18, de 10:00 a 14 horas.

-Planta de Deportes de El Corte Inglés (de lunes a sábado, incluido el día 25, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas).

-Hipercor de Arroyo de la ENcomienda (de lunes a viernes y el sábado 18, de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas).

Además, las personas que quieran colaborar y no puedan asistir podrán contribuir con el Dorsal 0 y realizar su aportación en el siguiente número de cuenta (Unicaja):IBAN ES93-2103-4300-7100-3011-1459.

También tienen la opción de realizar un Bizum al 06101, con el concepto: CONTRAELCÁNCER VALLADOLID. O a través de la web valladolidenmarchacontraelcancer.org.