Luis Rojo, pionero de la lencería en Valladolid, anuncia su jubilación

Lleva 35 años dedicado al mundo de la moda íntima. Ha formado una sólida red de cinco tiendas en Valladolid, las tiendas Passión, y acaba ... de anunciar su jubilación para el próximo 30 de junio. Con su retiro, Luis Rojo Martín (1956) cierra una etapa marcada por la innovación en el sector, el esfuerzo y el trato cercano con generaciones de clientas que, a lo largo de estas décadas, han depositado su confianza en su negocio familiar.

Hijo y nieto de conocidos hosteleros de la ciudad. Sus abuelos regentaron el famoso restaurante Rojo en Plaza España. Su padre fue José Rojo Giralda, al que todos llamaban Pepe Rojo, un nombre importante en la historia del rugby vallisoletano. Él fue presidente de la Federación de Rugby de Valladolid en la década de 1960 y falleció en un accidente de tráfico cuando su hijo Luis tenía tan sólo 12 años. Esa pérdida marcó su carácter y le obligó, desde bien pequeño, a trabajar para echar una mano en casa.

Durante un tiempo trabajó en una caja de ahorros, también en hostelería y como agente comercial, hasta que encontró un importante nicho de mercado en el sector de la lencería femenina, y decidió emprender junto a su mujer, Maribel Valtierra. «Yo viajaba por toda España y conocí a un fabricante de corsetería de Logroño que me introdujo en el sector. Empecé a vender para él sus prendas en los antiguos hipermercados Pryca. Fue entonces cuando me di cuenta de que el sector de la lencería en Valladolid estaba muy atascado. Había productos, pero… o bien eran demasiado caros o eran de muy baja calidad. Además, no había una oferta atractiva para el público juvenil», recuerda.

Ampliar Luis Rojo en su tienda de Santa Clara Rodrigo Ucero

Con esta visión, en 1990 Luis y su mujer abrieron una pequeña tienda en la calle Alonso Pesquera en la que se apostó todo a la calidad y el diseño. «Fue una tienda rompedora. No llevábamos marcas muy conocidas, pero contamos con pequeños fabricantes de Logroño y Barcelona que hacían las coas muy, muy bien. El éxito fue rotundo. Fue abrir la tienda y empezar a entrar gente y más gente. En solo dos años, inauguramos una segunda tienda en Acibelas. Durante cinco años mantuvimos los dos establecimientos hasta que nos salió la oportunidad de coger un local en la calle Pasión, donde consolidamos nuestra presencia en el sector», relata.

Abrieron otra tienda en Carrefour y también en Paseo Zorrilla, pero no todo fue fácil en estos 35 años de andadura. Como muchos pequeños negocios, las tiendas Passión han tenido que capear varias crisis económicas e importantes cambios en los hábitos de consumo. «Tuvimos momentos muy duros, como la crisis de 2008, que nos dio un palo muy gordo. Y cuando nos acabábamos de recuperar, llegó la pandemia que nos obligó a cerrar varios meses. Aguantamos como pudimos. Afortunadamente, cuando ésta finalizó, la gente decidió apostar por el comercio tradicional y así recuperamos clientes que llevaban tiempo sin venir. Había días que llegamos a tener colas larguísimas de clientes esperando en la calle», comenta Rojo.

El impacto de las grandes superficies y el comercio online también ha supuesto un reto para este comerciante de lencería. «Cuando empezamos, nuestra clientela más habitual eran chicas de 15 a 25 años que se han ido haciendo mayores con nosotros. Ahora, la mayor parte de nuestras clientas rondan los 60-70 años. Hay que tener en cuenta que los hábitos de compra han cambiado. Las nuevas generaciones tienden más a la compra online y eso ha afectado mucho al comercio tradicional en general, y a mi sector en particular. Aun así, tenemos una clientela fiel de hasta tres generaciones de vallisoletanas. Muchas de nuestras clientas se compraron con nosotros su primer sujetador, luego vinieron con sus hijas y ahora vienen a por el primer sujetador de sus nietas. Las hay que vienen todas las semanas desde hace 35 años», explica.

Si de algo presume Luis Rojo es de haber formado un equipo de seis trabajadoras comprometidas y con décadas de trayectoria. Este empresario destaca la importancia de su personal en el éxito de sus tiendas. «Yolanda, Mari Carmen, Mari Jose, Laura, Guadalupe y Chenchi han sido claves en la historia de esta empresa. La que menos lleva conmigo tiene 20 años de antigüedad, y eso genera mucha confianza con los clientes», cuenta Rojo, quien asegura que la continuidad del negocio es incierta. «Yo me podía haber jubilado hace cuatro años, pero como el negocio me encanta, decidí continuar. Ahora me he puesto como meta el 30 de junio. Me encantaría que alguna de las empleadas decidiera continuar tomando las riendas de alguna de las cinco tiendas que tenemos actualmente y que están en las calles Alonso Pesquera, Santa Clara, Avenida Segovia, Paseo de Zorrilla y Acibelas. Si alguna de mis empleadas quisiera, yo la apoyaría en todo. Si no… no me quedará más remedio que cerrar definitivamente», explica con cierta nostalgia.

El futuro tras la jubilación

Al jubilarse Luis Rojo, Valladolid pierde cinco establecimientos y a un comerciante de los de antes, de los que creaban vínculos con sus clientes y hacían de cada compra una experiencia única. Él ahora afronta estos últimos meses con sentimientos encontrados y reconoce que le costará adaptarse a un ritmo de vida diferente. «Desde los 14 años he estado trabajando. Me levanto a las 08:00 horas y termino a las 21:00 horas. A partir de junio no sé en qué ocuparé mi tiempo libre. Voy a echarlo mucho de menos. Me encanta el trato con la gente y, sobre todo, la parte de la compra con proveedores, que es donde está el negocio, porque en ocasiones gracias al poder de compra hemos podido aguantar los momentos difíciles», confiesa. Lo que sí tiene claro es su gratitud hacia los vallisoletanos. «Sin la fidelidad de nuestras clientas, Passión no habría sido posible. Solo puedo darles las gracias y pedirles un último favor: que nos ayuden a vaciar las tiendas antes de cerrar», dice preparándose para afrontar el remate final.