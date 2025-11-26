El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Karim Draz pide ayuda a la ciudadanía y al Ministerio de Exteriores para rescatar a su familia en Gaza y traerla a Valladolid.

Karim Draz pide ayuda a la ciudadanía y al Ministerio de Exteriores para rescatar a su familia en Gaza y traerla a Valladolid. Aída Barrio

La lucha de Karim, un vallisoletano de origen palestino, por traer a España a su familia de Gaza

Impulsa una campaña de firmas dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores y que suma más de mil apoyos

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:09

Comenta

A finales de 1969, Samih Draz llegó a España, dos años después del arranque de la ocupación israelí de los territorios de Gaza y Cisjordania, ... con diecinueve años de edad. Tras una breve estancia en Zaragoza, este joven estudiante de medicina se enamoró en, y de, nuestra ciudad, donde se casó, tuvo hijos y ha vivido durante más de cincuenta años, desde entonces, alejado del resto de su familia; cuatro hermanos (tres mujeres y un hombre), que con sus respectivos hijos y nietos suman cerca de veinticinco personas. En 2025, su hijo Karim Draz Calvo (Valladolid, 1982) lucha con todas las herramientas a su alcance (la última, una campaña online) hacia un objetivo: traer a seis de esas veinticinco personas a Valladolid, para que continúen sus estudios, rehagan sus vidas y puedan seguir adelante rodeados de los suyos, y en paz, lejos del infierno del genocidio.

