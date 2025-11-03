El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un militante de Hamás junto a un vehículo de la Cruz Roja buscan cadáveres en Gaza. AFP
Editorial

Alto el fuego a discreción

La devolución de los restos de los fallecidos se está revelando tan compleja como cabía esperar

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:09

Comenta

El plan impuesto por Donald Trump en Gaza apenas avanza en la primera fase, que debía conducir a la liberación completa de los rehenes y a una tregua. Las familias recuperaron a los secuestrados vivos, pero la devolución de los restos de los fallecidos se está revelando tan compleja como cabía esperar en un territorio devastado. El bloqueo israelí de los medios para localizar los cuerpos e identificarlos favorece errores desgraciados, de los que se sirve el Gobierno hebreo para administrar a su conveniencia el alto el fuego. Desde que el cese de hostilidades entró en vigor, el 10 de octubre, más de dos centenares de gazatíes, entre ellos decenas de niños, cayeron bajo el fuego de artillería. EE UU pierde progresivamente el inicial interés por salvaguardar 'la paz', y tampoco impulsa la entrada masiva de ayuda en la Franja. Al contrario, los militares estadounidenses presentes en el llamado centro civil-militar de coordinación difunden, sin posibilidad de verificación independiente, imágenes en las que acusan a Hamás de robar los escasos suministros repartidos en una zona con decenas de miles de hambrientos y en la que operan cuatro milicias apoyadas por el ejército ocupante.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La multinacional china Gotion, accionista de InoBat, planea invertir 5.000 millones en Valladolid
  2. 2

    Una pelea entre cuatro personas moviliza a la Policía en un nuevo altercado en Delicias
  3. 3

    Adiós a tres décadas de la mejor gastronomía en Rioseco
  4. 4

    Obligado a desalojar un edificio militar de Valladolid tras más de un año de okupa
  5. 5 Detenida una mujer por explotar sexualmente a otras cuatro en un piso de Valladolid
  6. 6 Un vecino de Valladolid pierde casi 10.000 euros en una ciberestafa a través de TikTok
  7. 7

    «Todo llevó al cese en el Real Valladolid. Nada que objetar»
  8. 8

    El agredido a martillazos en el Rancho Grande deja de ser okupa
  9. 9 Muere un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel
  10. 10

    ¿Qué es Gotion High-Tech y qué relación tiene con InoBat?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Alto el fuego a discreción

Alto el fuego a discreción