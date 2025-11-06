El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Fayad junto a sus familiares Danya, Widad, Mohammed, Aseel y Lina, en su domicilio en Valladolid. José C. Castillo

Del infierno de Gaza a Valladolid: «La guerra se ha llevado por delante a 33 familiares»

Después de dos años de lucha, el palestino Fayad Abumuaileq abraza a sus padres, hermanas y sobrinos, de cuatro y seis años, que quedaron atrapados en zona de guerra cuando estalló el conflicto

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:49

Comenta

Han sido más de dos años de preocupación diaria, de desvelos y un miedo constante. La posibilidad real, muy real, de no volver a verlos. ... 751 días en los que su mente ha luchado contra los peores pensamientos. «¿Estarán bien? Tienen frío, hambre, temor constante y no puedo hacer nada. ¿Lograrán salir de allí con vida? ¿Todos?». Es lo que se preguntaba a cada momento Fayad Abumuaileq, de 35 años, un palestino que lleva siete años viviendo en Valladolid. Su mente permanecía fija desde octubre de 2023 en sus padres, sus dos hermanas y sus sobrinos pequeños (de cuatro y seis años) que llevaban dos años intentando salir de una zona de guerra y muerte. 751 días intentando huir de Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  2. 2 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  3. 3

    Los inesperados aliviaderos de agua del Arco de Ladrillo
  4. 4

    El viento derriba dos arcos de luces de Navidad en Valladolid: «De repente hemos oído un golpe salvaje»
  5. 5 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  6. 6

    Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles
  7. 7 Fallece un hombre en un sex shop de León
  8. 8

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  9. 9

    El fallecido en un accidente laboral trabajaba en la instalación de placas solares
  10. 10

    El Ayuntamiento, dispuesto a «facilitar» la implantación de Gotion en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Del infierno de Gaza a Valladolid: «La guerra se ha llevado por delante a 33 familiares»

Del infierno de Gaza a Valladolid: «La guerra se ha llevado por delante a 33 familiares»