Del infierno de Gaza a Valladolid: «La guerra se ha llevado por delante a 33 familiares»

Han sido más de dos años de preocupación diaria, de desvelos y un miedo constante. La posibilidad real, muy real, de no volver a verlos. ... 751 días en los que su mente ha luchado contra los peores pensamientos. «¿Estarán bien? Tienen frío, hambre, temor constante y no puedo hacer nada. ¿Lograrán salir de allí con vida? ¿Todos?». Es lo que se preguntaba a cada momento Fayad Abumuaileq, de 35 años, un palestino que lleva siete años viviendo en Valladolid. Su mente permanecía fija desde octubre de 2023 en sus padres, sus dos hermanas y sus sobrinos pequeños (de cuatro y seis años) que llevaban dos años intentando salir de una zona de guerra y muerte. 751 días intentando huir de Gaza.

Finalmente, a media noche del pasado lunes, 27 de octubre, Fayad pudo hacer realidad eso por lo que llevaba tanto tiempo luchando, pudo abrazarlos a todos. Lo han logrado. Ha sido un largo y duro camino de vuelta en el que el vallisoletano, desesperado, ha pedido ayuda y ha logrado recoger más de 36.000 firmas en Change.org. «No pedimos que les den nada al llegar, nosotros pagaremos sus vuelos, les acogeremos en casa y nos encargaremos de su manutención y de todo lo que necesitan», decía el texto de Fayad en la plataforma de firmas. Llamó a todas las puertas posibles. Solicitó su evacuación desde el principio, en noviembre de 2023, y pese a que los nombres de sus seis familiares formaban parte oficial de la lista de evacuación de la Embajada española en Jerusalén «todo han sido complicaciones».

Ahora ya están a salvo y son ejemplo de supervivencia física y psicológica a una devastación y un horror que «se ha llevado por delante la vida de 33 familiares nuestros, la mayoría mujeres y niños». No tuvieron la misma suerte y no han podido sobrevivir a los bombardeos, el hambre y la enfermedad, consecuencia de esta despiadada guerra.

«No había palabras cuando nos hemos visto. Fue muy impactante abrazar y ver a mi madre con 20 kilos menos» Fayad Abumuaileq

Ese momento en el que vio sus caras en el aeropuerto de Madrid no lo va a olvidar jamás. «No había palabras, lloramos todos. Fue muy impactante abrazar y ver a mi madre con 20 kilos menos». Fayad cuenta parte de las vivencias de su padre estos dos años de conflicto. «Respeto sus tiempos, para él ha sido muy duro a su edad (67 años) ver cómo sus hijas y sus nietos pasaban hambre, verse recorriendo calles y calles para encontrar una fruta o una verdura para darles de comer algo más que harina, macarrones, arroz y lentejas».

Ver las secuelas físicas y psicológicas de su familia más cercana no resulta fácil para Fayad, que trata de no romperse mientras repite en alto cómo han sido estos dos años de lucha contra la muerte. «Han pasado de todo. Han tenido frío, también calor, necesidad de todo, hambre en muchos momentos... el que no lo vive no sabe lo que es», asegura.

El conflicto estalló cuando la familia del palestino se encontraba pasando unos meses de visita en Gaza, «querían ver a la abuela y al resto de primos, tíos y después volverse a finales de año, pero entonces quedaron sin posibilidad alguna de salir». La casa de su infancia «está destruida, quemada» y tuvieron que desplazarse a una ciudad más centro de Gaza para sobrevivir.

Allí, en casa de una tía de Fayad vivían hacinados. «Han llegado a ser 30 entre mayores y niños, cada familia en una habitación. Si hacía bueno, los niños dormían en la azotea o en el patio y los hombres salían a buscar leña y lo que se podía comer...» La situación ha sido límite y su vida se paró aquel 7 de octubre. «Hablamos poco a poco del tema porque han llegado muy afectados. Respeto que haya cosas que aún no me quieran contar. Han visto morir a la familia y como todo quedaba arrasado. Han vivido sin luz ni agua corriente y no sabían cómo explicar a los niños por qué no había comida, por qué tenían frío y por qué no podían escapar de esa situación».

Un nuevo comienzo

Poder salir de allí ha sido para ellos una liberación. «Han pasado de no tener nada a tenerlo todo», dice Fayad y por tenerlo todo se refiere a algo tan simple como «tener luz 24 horas, poder dar la calefacción si tienen frío o poder comer si tienen hambre, comer algo más que harina y pasta, algo que no les siente mal». Ahora la familia se ha reagrupado en Valladolid, donde el palestino lleva años viviendo con su mujer y su hija. Aquí también vive otro hermano suyo y llevan todo este tiempo ahorrando para este momento. «Así, les ayudamos económicamente porque no es fácil empezar», explica Fayad, quien trabaja desde hace tiempo en una empresa de automoción. «Espero que tengan la tranquilidad que se merecen de por vida porque han vivido lo que nadie tiene que vivir nunca». El sobrino de de Fayad, de seis años, empezará la semana que viene en el colegio al que va su hija actualmente. «Es una gran oportunidad para olvidar y aprender, está deseando el nuevo comienzo», finaliza.