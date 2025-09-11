Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
Las pesquisas se centran ahora en una posible discusión previa que la mujer habría mantenido con su pareja en el domicilio
Sofía Fernández y Álvaro Muñoz
Valladolid
Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:10
La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer la muerte de Micaela, una joven de 19 años de origen hispanoamericano, que la pasada madrugada ... se precipitó desde una de las ventanas de la vivienda de un quinto piso ubicado en la calle Victoria de Valladolid.
Los hechos se produjeron poco después de las dos de la madrugada en la citada calle hasta la que se desplazaron efectivos de Policía Local y Nacional así como una ambulancia para trasladar al hospital a la joven que cayó al vacío y quedó gravemente herida presentando en el momento en el que fue atendida dificultad para respirar y varias fracturas de gravedad en el cuerpo.
Debido al estado en el que quedó tras el impacto y pese a que se mantuvo con vida hasta que fue trasladada en ambulancia, la joven falleció apenas una hora y media después en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Las pesquisas se centran desde anoche en determinar lo que pasó en el interior del domicilio durante los momentos previos a este suceso, ya que todo apunta a que su pareja se encontraba en el interior de la vivienda y habrían mantenido una discusión minutos antes del suceso.
