Directo Detenidos dos activistas por saltar al recorrido de la Vuelta en la plaza de la Universidad
Imagen de archivo de un vehículo policial en Valladolid. Carlos Espeso
Valladolid

Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso

Las pesquisas se centran ahora en una posible discusión previa que la mujer habría mantenido con su pareja en el domicilio

Sofía Fernández
Álvaro Muñoz

Sofía Fernández y Álvaro Muñoz

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:10

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer la muerte de Micaela, una joven de 19 años de origen hispanoamericano, que la pasada madrugada ... se precipitó desde una de las ventanas de la vivienda de un quinto piso ubicado en la calle Victoria de Valladolid.

