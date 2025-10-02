Susana Gutiérrez Aranda de Duero Jueves, 2 de octubre 2025, 17:29 | Actualizado 18:14h. Comenta Compartir

El lector busca contenidos que llamen su atención y que les ocupen poco tiempo, no más de dos minutos. Los modelos de consumo de información han cambiado y es imprescindible la búsqueda de nuevas narrativas. Así lo ha defendido la jefa de diseño de narrativas visuales de El Español, Lina Smith, en su ponencia sobre 'Las nuevas narrativas digitales', enmarcada dentro del V Encuentro Internacional de Periodismo Miguel Delibes. Un evento organizado por El Norte de Castilla y la Fundación Miguel Delibes, con la colaboración de la Fundación 'La Caixa'.

«El impacto visual no es una opción, es una obligación en los medios de comunicación», ha asegurado Smith. En este sentido ha aportado que, en la actualidad, un 71% del público se informa habitualmente a través de vídeos informativos, mientras que el 69% no accede directamente a un medio de comunicación, sino que llega a él a través de buscadores, redes sociales o alertas.

Una situación que, según defiende, hace necesaria la búsqueda de nuevas narrativas digitales. «Antes, con el papel, se trabajaba para el día siguiente. Luego, llegó lo digital y se trabajaba para dentro de unas horas, ahora se necesita inmediatez», ha incidido. Al respecto, ha añadido que para esas nuevas narrativas es necesario ayudarse del diseño, 3D, vídeo, edición gráfica, html, e inteligencia artificial. Todos ello «transmitiendo identidad de marca» y con un nivel amplío de «profundidad». Rigor en la información, rigor en lo visual y rigor en la imagen editorial, son las máximas, según la jefa de diseño de narrativas visuales de El Español.

En este contexto, en su ponencia, Smith ha esgrimido varios ejemplos del trabajo llevado a cabo en el periódico digital en los últimos tiempos. En especiales vinculados a asuntos importantes como el aniversario del conflicto de Gaza o una información documental sobre la muerte de Carrero Blanco. También en otros contenidos menos informativos, como las fotogalerías de alfombras rojas. Otra de las narrativas visuales destacadas se ha centrado en una infografía basada en datos de los accidentes en Madrid, que tuvo una importante repercusión en otros medios.

«Los objetivos de este tipo de trabajo son variados. El principal es demostrar que es un medio veraz y el prestigio de la cobertura informativa, pero también se buscan, en algunos casos, nuevos suscriptores, tiempo de permanencia o branding de marca», asegura Lina Smith. Como conclusión, la diseñadora ha recalcado que las nuevas narrativas «son el presente y el futuro del periodismo», y ha apelado a la necesidad de «innovar» para que la información se siga leyendo.

