Pasillo interior del hospital Río Hortega. Carlos Espeso

El Hospital Río Hortega, pionero en Castilla y León en obtener la licencia como fabricante de productos sanitarios a medida

El centro sanitario podrá fabricar biomodelos anatómicos de planificación y guías quirúrgicas personalizadas mediante tecnología de imagen virtual e impresión 3D

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:14

El Hospital Universitario Río Hortega (HURH) obtuvo recientemente la licencia como fabricante de productos sanitarios a medida, lo que le convierte en el primer centro sanitario de Castilla y León en conseguir esta acreditación y, por lo tanto, pasa a ser un servicio pionero al poder fabricar biomodelos anatómicos de planificación y guías quirúrgicas personalizadas mediante tecnología de imagen virtual e impresión 3D.

Para dar soporte a esta nueva capacidad, el Río Hortega ha creado una nueva unidad multidisciplinar, dependiente de los Servicios de Traumatología y Mantenimiento del hospital. En ella trabaja un equipo compuesto por ingenieros y personal facultativo que permite integrar el conocimiento técnico especializado en fabricación de productos sanitarios con la experiencia clínica necesaria para su aplicación en procedimientos quirúrgicos complejos. La capacidad de diseñar y fabricar productos sanitarios adaptados específicamente a la anatomía de cada paciente supone un avance cualitativo hacia tratamientos más eficaces y seguros, informa Ical.

Para los pacientes supone una reducción del tiempo quirúrgico, lo que disminuye la duración de la anestesia y las complicaciones, así como una menor exposición a radiación ionizante durante la intervención. También logra disminuir el riesgo de complicaciones e infecciones al acortar la duración de la cirugía; e incrementa la precisión del proceso, lo que se traduce en mejores resultados clínicos y funcionales.

Por otro lado, esta tecnología facilita el trabajo de los profesionales sanitarios al mejorar la planificación prequirúrgica mediante simulación virtual del procedimiento y sirve para optimizar la comunicación entre los equipos implicados en cada caso. La imagen virtual y la impresión 3D son herramientas invaluables para la explicación detallada del procedimiento a los pacientes y a sus familiares, facilitando la toma de decisiones informadas y la comprensión de las operaciones.

Finalmente, estas técnicas fortalecen la formación de residentes y estudiantes de medicina mediante modelos anatómicos reales y permiten la simulación de procedimientos complejos antes de su realización, mejorando así la curva de aprendizaje. Asimismo, ofrecen la posibilidad de conservar casos clínicos relevantes con fines académicos e investigadores e impulsan la investigación traslacional y la innovación en técnicas quirúrgicas.

