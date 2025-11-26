El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Trabajadores de la planta de Valladolid de Horse. Carlos Espeso

Horse pacta el calendario de vacaciones de sus empleados para 2026

En la planta de Valladolid quedarán bloqueados los sábados 4 de abril, 2 de mayo, 5 de septiembre, 10 y 31 de octubre y 5 de diciembre

El Norte

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:28

La segunda reunión para la negociación de los calendarios en Horse España del año 2026 ha fijado las fechas de vacaciones para todos los centros de trabajo, incluido el de Valladolid, entre el 27 de julio y el 17 de agosto y el 23 y 31 de diciembre, todos incluidos. Además, han quedado marcados los sábados bloqueados que se negociaron en el último convenio, por lo que se da validez a una de las reivindicaciones históricas de UGT. En el caso de la planta de Valladolid, serán el 4 de abril, el 2 de mayo, el 5 de septiembre, el 10 y 31 de octubre y el 5 de diciembre.

Por otro lado, un comunicado de FICA-UGT señala que la dirección de empresa aceptó prorrogar el plazo para disfrutar de los días de antigüedad, correspondientes al año 2025, hasta el 31 de enero de 2026. La semana asociada a posible trabajo por bolsa para los turnos fijos será la impar para Valladolid, informa Ical.

Con respecto a los calendarios de turnos especiales (18 turnos, antiestres), la dirección de empresa respondió a los sindicatos que intentará, «en la medida de lo posible», facilitar esos planning con la mayor antelación.

Sobre la previsión de paradas alrededor de vacaciones de navidad no hay previsión de paradas en Sevilla y en Valladolid están con la modificación de las organizaciones en diferentes líneas de montaje motor. Por lo tanto, si fuera necesario realizar paradas, se comunicarán según plazos establecidos en convenio colectivo.

