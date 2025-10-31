Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores

La factoría de Horse en Valladolid pondrá en marcha un nuevo turno de noche para hacer frente a un pedido de 15.000 motores, destinados ... en su totalidad al Grupo Renault. Este incremento de la carga de trabajo aporta un plus de tranquilidad a una fábrica que vio muy mermados los encargos coincidiendo con el periodo transitorio, de casi dos meses, que desencadenó el rechazo de la plantilla al preacuerdo sobre el convenio.

El 'no' de los trabajadores en el referéndum vinculante del 29 de agosto obligó a retomar la negociación de las condiciones laborales, que culminó con la firma del 23 de octubre. Durante ese proceso la multinacional de la automoción decidió derivar a otros países producción que a priori debía manufacturarse en el complejo de la provincia de la carretera de Madrid. Así, las instalaciones de Bursa (Turquía) asumieron 25.000 unidades del modelo HR18 y otras 22.000 del HR10 fueron a Mioveni (Rumanía). En conjunto, un recorte de 47.000 motores.

A la vista de estas cifras cobran todo el sentido las palabras que pronunciaba hace unos días el director de la planta vallisoletana, Alberto de los Ojos, en una entrevista en este periódico. Reconocía que «la inestabilidad siempre retrae un poco a la empresa», en referencia al «impasse» que se había abierto a raíz de la consulta, y justificaba las medidas adoptadas por la matriz en que «su deber es proteger al cliente». Al mismo tiempo y en coherencia con lo anterior, defendía que el consenso alcanzado finalmente en torno al convenio aportaba «estabilidad para seguir mirando al futuro y para pasar ese mensaje de confianza a la compañía de que tiene que seguir invirtiendo aquí y seguir confiando en nosotros, que somos Motores y siempre vamos a responder».

Al hilo de esto, Alberto de los Ojos confirmaba que «los volúmenes que se han perdido, se han perdido», y que lo que había que hacer ahora era «luchar a brazo partido para traer otros». «Tenemos un hueco que tenemos que gestionar de la mejor forma para que el impacto sea el menor posible. Necesitamos conseguir algo de volumen que tape ese valle», señalaba, un objetivo que parece haberse logrado, al menos parcialmente, con los 15.000 motores que se ensamblarán en breve.

De ellos 9.000 son del tipo HR18, un híbrido que suele tener como destino las factorías de Renault en Tánger (Marruecos), donde se ensamblan los Dacia, y Valladolid, de donde salen el Captur y el Symbioz y sus gemelos de Mitsubishi ASX y Grandis. Los 6.000 restantes corresponden al HR13, un modelo de combustión que tiene como cliente a esta última fábrica de la firma del rombo pero también a la de Villamuriel de Cerrato (Palencia) –cuna del Austral, Espace y Rafale– y a otras localizadas en Francia, Rumanía, Turquía y Latinoamérica.

Casi 200 trabajadores afectados

El turno de noche que hará posible producir más arrancará el próximo 17 de noviembre y en enero se hará un análisis sobre su continuidad, en función de las necesidades y las encomiendas que haya en ese momento sobre la mesa. Así se lo ha trasladado Horse a los representantes de los empleados, a quienes también les ha comunicado que la medida no implicará ninguna contratación adicional porque el precedente es la reducción de los encargos. De ahí que lo que se acometerá será una reestructuración que permita estabilizar el empleo, y la intención patronal es que se cubra con personal voluntario. En concreto para atender la línea donde se llevarán a cabo esos motores serán necesarios 192 trabajadores, que tendrán como aliciente el cobro del plus de nocturnidad.

La sociedad creada a medias por Renault y la china Geely, una 'joint venture' que echó a andar el 1 de julio de 2023 y a la que se incorporó en diciembre de 2024 la petrolera estatal Saudi Aramco, tiene alrededor de 2.500 trabajadores en la capital vallisoletana de los casi 3.800 que están vinculados a ella en toda España, puesto que a la planta de la ciudad hay que añadirle el Centro de I+D+i, que se ubica justo a su lado y donde más de 700 ingenieros y técnicos están especializados en la certificación y en la investigación para la producción en masa de sistemas de propulsión híbridos y diésel, hidrógeno y combustibles electrónicos. Fuera de las fronteras provinciales se encuentran tanto el recinto industrial dedicado a las cajas de cambio de Sevilla como las oficinas de Madrid que acogen la sede central del holding.

La nómina de personal se verá incrementada a corto plazo, puesto que entre los puntos más relevantes que han hecho posible que salga adelante el nuevo convenio colectivo de Horse Spain, el primero en la historia de la joven compañía, figura el compromiso de la Dirección de «formalizar un mínimo de 200 nuevos contratos indefinidos» en las factorías y el Centro de I+D+i, con una distribución aún por determinar. Esta obligación asumida por Horse deberá ser una realidad durante el periodo de vigencia del convenio, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. A esto se suman, como puntos más relevantes, una subida de los sueldos del IPC más un punto, con cláusula de revisión salarial al alza, y una regulación de la bolsa de horas que garantizará que ningún operario realice de manera obligatoria más de diez sábados al año, entre otras mejoras.