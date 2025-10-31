El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Línea de producción de motores en la factoría de Horse de Valladolid este octubre. Carlos Espeso

Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores

El encargo permite a la factoría recuperar parte del volumen de trabajo perdido tras el desvío de 25.000 unidades del HR18 a Turquía y de 22.000 del HR10 a Rumanía

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:57

La factoría de Horse en Valladolid pondrá en marcha un nuevo turno de noche para hacer frente a un pedido de 15.000 motores, destinados ... en su totalidad al Grupo Renault. Este incremento de la carga de trabajo aporta un plus de tranquilidad a una fábrica que vio muy mermados los encargos coincidiendo con el periodo transitorio, de casi dos meses, que desencadenó el rechazo de la plantilla al preacuerdo sobre el convenio.

