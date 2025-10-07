El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Homenaje a los agentes fallecidos en servicio de la Policía Nacional, este martes, en la Feria de Valladolid. Carlos Espeso
Valladolid

Homenajes y distinciones en el día de la Policía Nacional de Castilla y León

El delegado del Gobierno ensalza el «compromiso diario y silencioso» de los agentes durante la celebración de los Ángeles Custodios

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 15:14

Ante un sol de esos que las abuelas dirían 'quítate de ahí, que luego te duele la cabeza', la Policía Nacional de Castilla y León ... ha celebrado su día, el de los Ángeles Custodios, en la Feria de Valladolid. Había que tirar de abanico o de improvisados pañuelos para cubrirse el rostro, mientras agentes o guardias civiles contaban de serie con su gorra o tricornio. Otros optaban por coger las sillas y sentarse en la sombra, aunque perdieran visibilidad. Una hora de acto bajo la solana y en el que el Cuerpo Nacional de Policía ha impuesto medallas a más de medio centenar de personas por su labor, además de homenajear a los agentes fallecidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

