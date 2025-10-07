Homenajes y distinciones en el día de la Policía Nacional de Castilla y León

Ante un sol de esos que las abuelas dirían 'quítate de ahí, que luego te duele la cabeza', la Policía Nacional de Castilla y León ... ha celebrado su día, el de los Ángeles Custodios, en la Feria de Valladolid. Había que tirar de abanico o de improvisados pañuelos para cubrirse el rostro, mientras agentes o guardias civiles contaban de serie con su gorra o tricornio. Otros optaban por coger las sillas y sentarse en la sombra, aunque perdieran visibilidad. Una hora de acto bajo la solana y en el que el Cuerpo Nacional de Policía ha impuesto medallas a más de medio centenar de personas por su labor, además de homenajear a los agentes fallecidos.

Especial reconocimiento se ha llevado el agente que en febrero de este año no dudó en subirse a una grúa, a una altura de unos 50 metros, para rescatar a otro hombre con ideas autolíticas en Valladolid. Su gesta no ha pasado desapercibida para los mandos y este martes ha recibido los honores ante sus compañeros de profesión. No todos los días se salva una vida humana.

Precisamente en la palabra honor ha hecho especial énfasis el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. «El honor no es un adorno, es una obligación. En cualquier persona, el honor es cumplir la palabra dada, respetar la ley y tratar con dignidad a los demás. En un policía, el honor es un compromiso diario y silencioso, decir la verdad aunque incomode, actuar con rectitud aunque nadie lo mire, rechazar ataques, servir sin medir nada a cambio», ha recalcado Sen en su discurso mientras ensalzaba la figura del policía y recordaba cómo el Cuerpo se ha acercado a la ciudadanía con avances tecnológicos como el DNI en soporte móvil o esos emplazamientos móviles para llegar a la España vaciada.

Disciplina, vocación de servicio y humanidad

Al honor le han acompañado palabras como disciplina, vocación de servicio y humanidad. Todas ellas para combatir esos delitos que están cambiando y que elevan las cifras del balance de criminalidad. «Crecen las estafas 'online', se sofistican los delincuentes, aparecen nuevos riesgos que exigen conocimientos técnicos y coordinación con otras administraciones. Vosotros os recicláis, os actualizáis y os adelantáis. Ese esfuerzo, visible e invisible, es parte esencial del honor profesional que hoy reconocemos», ha proseguido el delegado del Gobierno de la región en presencia de un centenar de agentes.

Ampliar Un perro policía se esconde del sol en al acto de la Policía Nacional. Carlos Espeso

A ellos se ha dirigido principalmente Sen, que en su discurso ha ensalzado el lado más humano del policía. Ese en el que a veces les toca ser muro y otras muchas, puente. «Cada 091 que suena es un pacto de reconciliación y vosotros lo lográis. La fuerza de la policía no está sólo en su escudo, está en la humanidad con la que miráis a las víctimas, en la paciencia con la que investigáis y en la templanza con la que decidís. Esa mezcla, coraje y delicadeza, es la que escribe cada día la palabra seguridad», ha añadido, mientras tildaba de «tierra segura» las calles de las ciudades de Castilla y León.

Palabras de elogio también ha manifestado el jefe superior de Policía Nacional de Castilla y León, Juan Carlos Hernández Muñoz, a sus compañeros de profesión. «Hoy volvemos a reiterar como cada año nuestro compromiso de servicio y de entrega a los ciudadanos de esta magnífica comunidad, para que nuestro trabajo contribuya a construir la necesaria estabilidad y los ciudadanos a quienes nos debemos puedan disfrutar de sus derechos y libertades plenamente, con total seguridad», ha remarcado Hernández Muñoz antes de imponer las medallas.

Durante el acto, se han concedido cuatro medallas al mérito policial con distintivo blanco a personal ajeno a la Policía Nacional y 55 medallas a personal de la Policía Nacional y cuerpos generales de la administración, por su trabajo y esfuerzo, entre ellas, con distintivo rojo, al agente que trepó por la grúa de Valladolid.

También se ha reconocido a 13 agentes de policía jubilados de distintas escalas y categorías, con la condición de Honorarios de la Policía Nacional. De igual forma, se han entregado dos réplicas de la escultura 'Custos Omnium', obra del escultor Carlos Retortillo, que se encuentra expuesta en la Comisaría Provincial de Valladolid. Los reconocidos con este honor han sido la Diputación de Valladolid por su estrecha colaboración con las iniciativas de la Policía Nacional y la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, de la que la Policía Nacional es hermano de honor desde hace 101 años.

La jornada ha concluido con el homenaje a los agentes fallecidos y con varios asistentes a punto de la insolación.