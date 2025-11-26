Herida una mujer de 60 años tras ser atropellada por una furgoneta en Covaresa

Cruce del Paseo de Zorrilla con la calle Vinos de Rueda, donde se ha producido el accidente.

El Norte Valladolid Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:59 Comenta Compartir

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida este miércoles por la mañana tras ser atropellada por una furgoneta en Valladolid capital. En concreto, el accidente se ha producido sobre las 9:15 horas en el cruce del Paseo de Zorrilla con la calle Vinos de Rueda, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba del incidente y requería asistencia para una mujer.

Hasta el barrio vallisoletano de Covaresa se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario para atender a la mujer herida.

Por el momento no ha trascendido la gravedad de sus lesiones ni si ha requerido traslado hospitalario.