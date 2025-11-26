El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cruce del Paseo de Zorrilla con la calle Vinos de Rueda, donde se ha producido el accidente. Google Maps

Valladolid

Herida una mujer de 60 años tras ser atropellada por una furgoneta en Covaresa

El accidente se ha producido este miércoles por la mañana en el cruce del Paseo de Zorrilla con la calle Vinos de Rueda

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:59

Comenta

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida este miércoles por la mañana tras ser atropellada por una furgoneta en Valladolid capital. En concreto, el accidente se ha producido sobre las 9:15 horas en el cruce del Paseo de Zorrilla con la calle Vinos de Rueda, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba del incidente y requería asistencia para una mujer.

Noticias relacionadas

Una supuesta deuda por la compra de droga motivó el apuñalamiento en Barrio España

Una supuesta deuda por la compra de droga motivó el apuñalamiento en Barrio España

Intenta eludir un control policial en Valladolid y le pillan con un cóctel de drogas

Intenta eludir un control policial en Valladolid y le pillan con un cóctel de drogas

Hasta el barrio vallisoletano de Covaresa se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario para atender a la mujer herida.

Por el momento no ha trascendido la gravedad de sus lesiones ni si ha requerido traslado hospitalario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa
  2. 2 Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin
  3. 3

    Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años
  4. 4 Herida una mujer de 34 años al ser atropellada por un autobús en Delicias
  5. 5

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en dos años
  6. 6

    La gripe se adelanta y Europa advierte de una nueva variante que acelera su propagación
  7. 7

    El edificio vallisoletano inspirado en una obra del autor del Guggenheim de Nueva York
  8. 8

    La condenada por asesinar a Isabel Carrasco disfruta de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  9. 9

    El rincón vallisoletano que custodia huesos de los 12 apóstoles
  10. 10 Le detienen por malos tratos a su mujer y le intervienen un arsenal de armas en casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herida una mujer de 60 años tras ser atropellada por una furgoneta en Covaresa

Herida una mujer de 60 años tras ser atropellada por una furgoneta en Covaresa