Hallan el cadáver de una mujer que llevaba varios días muerta en su casa

El cadáver de una mujer ha sido hallado en la tarde de hoy miércoles en una vivienda de la calle Pérez Galdós de Valladolid, en la zona de La Circular. Al parecer, la mujer llevaba días sin vida en su vivienda y fue un familiar ... de la fallecida el que dio el aviso que permitió el levantamiento del cuerpo pasadas las 18:30 horas.

La presencia de varios coches de la Policía y el del servicio forense alertó a los vecinos sobre este suceso, que causó un enorme revuelo en la zona. En la calle no se hablaba de otra cosa en la tarde de hoy y uno de los vecinos de la mujer hallada muerta aseguró que la fallecida llevaba sin vida «más o menos un mes», información esta última que no ha sido confirmada por la Policía Nacional. Lo que sí han confirmado fuentes policiales es que el cadáver no presentaba signos de violencia y que fue trasladado al anatómico forense.

El cuerpo fue hallado en una vivienda ubicada en un bajo de la citada calle y pocos son los datos que han trascendido sobre la fallecida, cuyos vecinos apuntaban que tendría unos 50 años. «Era una mujer que estaba casi siempre en casa, con la persiana bajada y la luz encendida», señalaban ayer residentes del bloque en el que vivía esta mujer, quienes apuntaron que «no ha habido mal olor en ningún momento» pese a que recalcaron que llevaba varios días muerta en el inmueble.