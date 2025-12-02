Las 96 grandes vallas publicitarias, ahora en negro, volverán a acoger anuncios

Llevan en negro desde el pasado mes de julio. Como de luto. Las grandes vallas publicitarias que acogen los anuncios de gran formato de diferentes ... empresas volverán a la vida próximamente. El Ayuntamiento ha aprobado este lunes la licitación del contrato de los enormes soportes que pueblan diferentes puntos de la capital y que son de su propiedad.

Había 106 repartidas a lo largo y ancho de la trama urbana, pero tras una revisión por parte de los técnicos municipales se han reducido a 96, según confirma el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona. En ese análisis, se ha determinado que en diez casos estaban ubicadas en puntos que o bien podían distraer en exceso la atención de los conductores o entorpecían el tránsito de coches o viandantes.

Estos reclamos se ubican en enclaves estratégicos para lograr la máxima visibilidad. Entre ellos, las entradas a la ciudad, las rondas VA-20 y VA-30, los accesos a barrios como Parquesol, Covaresa o el Pinar de Jalón, el entorno del Hospital Río Hortega, las importantes arterias de tráfico como la avenida de Salamanca y la de Zamora, el entorno del estadio José Zorrilla o las que se levantan junto a principales espacios comerciales de la capital, como Vallsur y el hipremermercado de Carrefour.

Según los datos facilitados por el Consistorio, los licitadores que estén interesados en explotarlas deberán pagar un canon anual mínimo al Ayuntamiento de 111.052 euros y tandrán la obligación de reservar al menos tres para las promociones de la Administración Local. Cada una de ellas tiene una superficie de 24 metros cuadrados con unas dimensiones de ocho metros de largo por tres de ancho. En total son 2.304 metros cuadrados para anuncios con un precio por metro de 48 euros.

El contrato anterior, suscrito con la empresa Forma Publicidad Exterior, venció el 15 de abril de 2025 tras firmarse en marzo de 2021. Ahora se busca un nuevo concesionario. El Grupo Municipal Socialista criticó hace unas semanas la tardanza en sacar este pliego a licitación y estimó que el Ayuntamiento iba a dejar de ingresar en torno a 200.000 euros solo en este periodo por no haber acelerado el concurso de una nueva concesión.

El Ayuntamiento justifica que hayan pasado cuatro meses desde que la anterior empresa las entregara en perfecto estado de mantenimiento para que sean recibidas por el próximo explotador en la necesidad de revisar las condiciones ante un mercado publicitario que ha cambiado de manera radical por el auge de los nuevos canales de las redes sociales. La intención es que la oferta no quedara desierta por no presentar unos precios atractivos. Durante ese tiempo 40 soportes han acogido publicidad institucional del Ayuntamiento y se ha procedido también a decidir cuáles había que eliminar por no estar en lugares adecuados.