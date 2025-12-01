El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Boceto de la tarjeta de servicios municipales que iba a poner en marcha el Ayuntamiento. El Norte

Valladolid desecha la tarjeta municipal única al haberse quedado obsoleta sin estrenarse

El 'plástico', anunciado en 2017 y con el que se iba poder acceder a doce servicios del Ayuntamiento, no se puede poner en marcha por su incompatibilidad con la tecnología actual

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:51

Llenó varias páginas de los periódicos locales desde que se anunció allá por 2017. Que si ya estaba a punto, que si se implantaría en ... el primer semestre de tal año, que estamos con las últimas pruebas, que si facilitará la vida de los ciudadanos... Resultado: ninguno. El proyecto de la tarjeta única que iba a agrupar hasta doce servicios municipales en un solo 'plástico', incluida una aplicación para el móvil, ha caducado sin estrenarse.

