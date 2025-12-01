Una placa rinde homenaje en el Mercado del Val al gremio de joyeros

El Norte Valladolid Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:20 Comenta Compartir

El Mercado del Val cuenta desde este 1 de diciembre con una placa en homenaje al gremio de joyeros, plateros y relojeros de Valladolid. Este lunes, con motivo de la celebración del patrón del sector, San Eloy, se ha procedido a la presentación y el descubrimiento de este nuevo distintivo, que se ubica en el exterior del céntrico mercado.

La placa, elaborada en piezas cerámicas con la colaboración de la Asociación de Ceramistas de Valladolid (Aceva), incorpora las imágenes de la Virgen del Val y de San Eloy. Este nuevo elemento ornamental se integra como recurso cultural y patrimonial del Mercado del Val y podrá formar parte en el futuro de rutas turísticas que expliquen la historia del emblemático espacio comercial de la ciudad.

El homenaje pone en valor el trabajo del gremio y mantiene viva una tradición artesanal con siglos de historia en Valladolid, un oficio que continúa evolucionando gracias a la combinación de técnicas tradicionales y nuevas tecnologías aplicadas a la creación de joyas.

«Es de agradecer la labor de todas las personas que trabajan en el Mercado del Val, fundamental en el comercio de proximidad en la ciudad, y por supuesto felicitar a todos los joyeros que nacieron como gremio en los años 70, hoy asociados en torno a 30-32 en la capital, y otros tantos en el resto de la provincia», ha apuntado el alcalde, Jesús Julio Carnero, al tiempo que ha añadido que «cuando compramos en el comercio de proximidad estamos haciendo ciudad y por ello animo a los vallisoletanos a que lo utilicen».

Mantener vivo el legado

El acto también ha servido para reconocer la importante función social y cultural que desempeña este colectivo, cuya labor contribuye a preservar el patrimonio artístico de la ciudad y a mantener oficios ligados a la orfebrería y la relojería, esenciales tanto en el ámbito comercial como en el de la conservación de piezas históricas. Su actividad, además, mantiene vivo un legado que ha sido determinante en la configuración del carácter artesanal y comercial de Valladolid.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se ha subrayado la relevancia del Mercado del Val como espacio histórico y símbolo del comercio tradicional. La colocación de esta placa refuerza su papel como punto de encuentro entre patrimonio, actividad económica y memoria colectiva de la ciudad, al tiempo que ayuda a divulgar la historia del antiguo templo de Nuestra Señora del Val y San Eloy, origen del nombre del mercado y referente para el gremio homenajeado