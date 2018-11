'Fondos buitre' de EE UU irrumpen en el mercado inmobiliario vallisoletano

«La rebaja llegó en algunos casos hasta el 90%»

José Manuel Martínez Iranzo.

El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, José Manuel Martínez Iranzo, recuerda que, durante algún tiempo, los activos inmobiliarios de los bancos «permanecieron aparcados, porque su valor de mercado no daba resultados». Sin embargo, una vez que las tasadoras establecieron su valor real, mucho más bajo, se pudieron vender. «La rebaja llegó en algunos casos hasta el 80% o el 90%», asegura José Manuel Martínez. A juicio de este experto del mercado inmobiliario, el problema de estos activos es que no tienen demanda. «No existe demanda o existen compradores que no se atreven a cerrar operaciones, por ejemplo, en conjuntos residenciales prácticamente desocupados».

Considera que si los grandes fondos de inversión norteamericanos ponen en el mercado sus carteras de viviendas, «será positivo para el mercado inmobiliario», aunque insiste en que los productos procedentes de los bancos que tenían demanda «ya se han colocado». Pero alerta de que estos grupos internacionales puede que se estén posicionando en el mercado hasta la llegada de una demanda, «que tardará todavía varios años en asentarse en Valladolid». En este caso, entiende que esta práctica generaría tensión y podrían en el futuro llegar a controlar el mercado.