Fin a las goteras en el centro municipal de Pajarillos y obras en los de mayores de Leopoldo Cano y Arca Real

Impulso a la red de centros de mayores de la ciudad, ahora llamados de vida activa, con 3,3 millones de euros. La Junta de ... Gobierno del Ayuntamiento ha adjudicado este lunes los contratos para la rehabilitación integral de la antigua Escuela de Artes, ubicada en la calle Leopoldo Cano, junto al Teatro Calderón, para acoger la nueva dotación que dará servicio a los más veteranos de la zona centro, así como los trabajos para la ampliación de las instalaciones de Arca Real con nuevos espacios en la contigua nave que ocupó el Mercadona. Además, se destinarán 969.855 euros para la más que necesaria rehabilitación de las cubiertas en el espacio municipal de la zona este, situado en la plaza Biólogo José Antonio Valverde de Pajarillos, con el objetivo de acabar con las goteras que le afectan desde 2019.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha dado a conocer estas inversiones cuyo comienzo es inminente. En el caso de la Escuela de Artes, asciende a 2,6 millones de euros y la llevará a cabo la unión de empresas formada por Inmeva y Hergón. Tras la cesión del edificio por parte de la Junta, se intervendrá en las plantas bajas, primera y sótano. La obra comenzará en diciembre y su primera fase se prolongará durante diez meses hasta setiembre. Posteriormente, se acometerá una segunda intervención que concluirá en el primer semestre de 2027.

El proyecto contempla la creación de una unidad de atención social, con salas de convivencia, talleres, aulas para la actividad física, la puesta en marcha de dos unidades de estancias diurnas para 30 personas, la instalación de ascensor y la eliminación de barreras arquitectónicas para hacerlo accesible a los más mayores. El vestíbulo de acceso se habilitará a nivel calle y se habilitará una reserva de aparcamiento accesible para el transporte de los usuarios con movilidad reducida. Después de vencer el contrato de alquiler en Fray Luis de León, este servicio se ofrece de manera provisional en las antiguas dependencias de la ONCE en el Pasaje de la Marquesina.

El mes que viene se iniciarán los trabajos de ampliación del centro de Arca Real, una reivindicación de los mayores de Delicias desde hace ya un tiempo. En este caso, la inversión de 256.631 euros que ejecutará la empresa Haral 12 hasta abril de 2026 se llevará a cabo en la nave del antiguo supermercado de Mercadona tras el traslado de la tienda a la parcela del antiguo concesionario de Seat. Se ocupará una superficie aproximada de 474 metros cuadrados de la nave para habilitar tres nuevas aulas, un almacén, aseos adaptados y un distribuidor que mejorará la circulación interior.

Esta obra será provisional, ya que entre los proyectos del equipo de Carnero está convertir todo el súper en un nuevo centro de mayores y destinar el actual a un espacio para el ocio de los jóvenes. El concejal de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, aclaró que esta primera adecuación del antiguo supermercado se mantendrá cuando se afronte la renovación del conjunto del inmueble.

Importante dentro de este paquete de obras por las molestias que lleva generando desde hace años es la sustitución de las cubiertas de los centros de mayores y cívico de la zona este, situados en las antiguas instalaciones del mercado central de Pajarillos, una actuación con un coste de casi un millón de euros.

En el de mayores, se cambiará toda la techumbre en una superficie de más de mil metros cuadrados. El objetivo es resolver los problemas de filtraciones que afectan al edificio desde 2019. La nueva cubierta será metálica y a cuatro aguas y contará con canalones de mayor sección y gárgolas adicionales para mejorar la evacuación del agua de lluvia. La empresa Haral realizará la obra entre el próximo noviembre de 2025 y enero de 2026 y durante su ejecución «se garantizará la estanqueidad y el confort de los usuarios del centro».

Sobre las dependencias del centro cívico, en el mismo edificio, se renovarán sus cuatro climatizadoras y se cambiará la cubierta a partir del próximo mes de diciembre. Según explica el Ayuntamiento, el edificio presenta desde hace años problemas derivados de su tejado original, que está ejecutado con una pendiente mínima que impide la correcta evacuación del agua de la lluvia. La Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes había realizado diversos arreglos puntuales en el año 2019 y recientemente una nueva intervención para paliar el problema de goteras persistente y recurrente. Se trata de una intervención localizada en una superficie de aproximadamente 2.273 metros cuadrados. Esta obra tiene un coste de 713.224 euros.