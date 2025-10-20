El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Protesta de los usuarios del centro de mayores de Pajarillos por las goteras, celebrada el pasado mes de marzo. Carlos Espeso
Valladolid

Fin a las goteras en el centro municipal de Pajarillos y obras en los de mayores de Leopoldo Cano y Arca Real

Adjudicados los contratos para cambiar las cubiertas en el antiguo mercado central e iniciar la nueva dotación junto al Calderón y ampliar la de Delicias

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:18

Comenta

Impulso a la red de centros de mayores de la ciudad, ahora llamados de vida activa, con 3,3 millones de euros. La Junta de ... Gobierno del Ayuntamiento ha adjudicado este lunes los contratos para la rehabilitación integral de la antigua Escuela de Artes, ubicada en la calle Leopoldo Cano, junto al Teatro Calderón, para acoger la nueva dotación que dará servicio a los más veteranos de la zona centro, así como los trabajos para la ampliación de las instalaciones de Arca Real con nuevos espacios en la contigua nave que ocupó el Mercadona. Además, se destinarán 969.855 euros para la más que necesaria rehabilitación de las cubiertas en el espacio municipal de la zona este, situado en la plaza Biólogo José Antonio Valverde de Pajarillos, con el objetivo de acabar con las goteras que le afectan desde 2019.

