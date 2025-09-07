Sergei Rez, el vallisoletano que abrirá la fiesta dj de la Plaza Mayor: «Será una sesión amable y llena de 'afrohouse'

La transversalidad y el éxito acompañan el día a día de Sergei Rez. Productor, dj, youtuber, profesor… el artista vallisoletano es todo un lujo local ... que abrirá este domingo la música de la Plaza Mayor (20:45 horas). Tras él actuarán otros compañeros dj's, como Carlos Jean, Joyse y Don Diablo. Campeón de España en 2011 y demandado en eventos de nivel mundial, como Tomorrowland, Sergei Rez prepara una apertura de fiesta este domingo repleta de clase y de sonidos «amables», como él mismo confiesa.

-Comparte escenario con Carlos Jean, Don Diablo y Joyse… ¿Tiene preparado algo especial para esta ocasión?

-Solo conozco personalmente a Carlos Jean… a los otros dos, por su trayectoria. No tengo preparado nada específico, pero sí tengo claro que haré una sesión adaptada al horario. Las nueve de la noche y una plaza en la que comienza a aparecer público son condicionantes que me llevan a elegir 'afrohouse' y 'house'. Sonidos, en definitiva, más amables y menos duros que los que se suelen seleccionar a fin de fiesta.

-¿Cómo vivió los acontecimientos de este verano con el incendio del Tomorrowland, teniendo en cuenta que antaño usted pinchó en este macro evento?

-Me pongo más en la piel del promotor y de los que montaron el 'mainstage'. Tuvo que ser desolador y la pena principal es para los que trabajaron en todo ello además de, por supuesto, público y artistas. Me quedo con el sentimiento de ética y de ayuda que hubo para que saliera adelante el festival. Del Tomorrowland recuerdo la gran sensación de estar allí dentro pese a pinchar en un escenario pequeño. Fue una gran experiencia.

-Singapur, Ibiza, Medusa Festival, campeón del Dj's Movida Corona en sus inicios… ¿Cuál es el secreto de Sergei Rez? ¿Como definiría sus pinchadas?

-No es muy habitual jugar con los sonidos. A mí me gusta hacerlo y también añadir voces a capella, buscar detalles técnicos… Quizás pueda ser ese el secreto. Siempre he estado jugando con todos esos detalles.

-¿Qué planes tiene para el próximo curso?

-Voy a lanzar una academia de dj's 'on line'. Siempre he querido desarrollar más la formación. Sé que es muy complicado este formato, pero pronto va a salir para que todo el mundo tenga la oportunidad de aprender en línea.

-¿Cómo organiza su tiempo pinchando y enseñando?

-Llevo 13 años combinando ambas cosas y cada vez contamos con más alumnos gracias al canal de youtube y a las redes sociales. Logramos sacar tiempo para ambas cosas. Principalmente, porque se enseña de día y se pincha de noche.

-Hablemos de 'La maldición de la viña' ¿Cómo le dio por escribir una novela sobre terror?

-Comenzó como un proyecto de vídeo y después derivó en un libro. En un principio iba a tener la típica historia en torno al eje, pero me pareció tan típico que decidí hacer un giro al terror. Me gustó hacer una historia con muchos giros y, de hecho, prescindí de muchos momentos de club y de dj para que hubiera más ritmo dentro de lo que es para mí el terror.

-Recientemente ha sido padre. ¿Ser dj es un buen entrenamiento para las noches de insomnio por el bebé?

-Hace un año y medio que soy papá y es una maravilla. Me gusta mucho más de lo que me esperaba. Y si… Llevo toda la vida entrenando como dj para estar las noches con energía. Puedo con esto y con más.

-¿Algún consejo para las nuevas generaciones que quieran dedicarse al arte del dj?

-Que lo intenten hacer con amor al arte. Lo de triunfar ya se verá. Hay que tener amor por ser dj igual que por tocar la guitarra. No puedes pretender ser Paco de Lucía a la primera de cambio. Si vas primero por el amor a lo que te gusta, tendrás menos frustraciones porque el camino es muy duro.