Jorge Javier Vázquez: «Al teatro he venido para quedarme» Jorge Javier Vázquez, durante una representación teatral. / EL NORTE El presentador de televisión, ahora también actor, presenta su espectáculo el día 9 en el auditorio Miguel Delibes ADOLFO P. VEGA VALLADOLID Miércoles, 5 septiembre 2018, 08:11

Presentador, periodista y actor, Jorge Javier Vázquez toca todos los palos que puede. Esta vez, y tras una exitosa primera gira con el espectáculo 'Iba en serio' –que recaló en las ferias del año pasado–, el badalonés vuelve a la capital del Pisuerga con un musical. El elenco incluye además a Marta Ribera, Alejandro Vera y Bea Ros.

–Vuelve a Valladolid.

–Estoy muy feliz, muy feliz. Estuvimos también en fiestas y me encanta volver con mi segunda función a disfrutar de las fiestas con el público de Valladolid.

–El público aquí es exigente.

–Bueno, yo creo que todo el público español es muy exigente, a mí no me gusta hacer distinciones. Acabamos de venir de Valencia, del Teatro Olimpia, que es un público... Es que yo creo que lo de la exigencia... Todo público que va a ver una función de teatro es exigente, tiene su propia exigencia, le puede gustar o no. Hay que ganarse a cada público, no a ninguno en especial. Para nosotros cada función es un estreno y te puedo asegurar que salimos cada función a matar.

–No literalmente, espero...

–¡No, no, no! Pero todos somos conscientes de que en cada función nos la jugamos. Si quieres hacer una carrera larga en el teatro, como es mi caso, que yo he venido para quedarme, lo que no puedes hacer es salir a medio gas. Tienes que salir siempre al 100%.

–¿Más que en la tele?

–Me gustaría seguir haciendo teatro, y eso es el público al final el que decide quién se queda y quién no. Desde luego, si he podido hacer una segunda función es porque con la otra nos fue muy bien. Estuvimos año y medio por toda España, llenando los teatros, y con esta la acogida está siendo extraordinaria.

–Tocan grandes temas de la historia.

–A ver, es un musical.Yo sé que hay muchísima gente que dirá: 'Oh, un musical, un musical...'. Y eso le puede echar para atrás. Pero realmente las canciones que suenan son todas muy muy conocidas, salvo una, que se llama 'Amistad imperfecta', que se ha compuesto especialmente para el espectáculo.

–¿Ha sido duro el paso de la televisión, donde hay una cámara delante, al teatro, donde te puede comer la presión al ver las caras?

–Yo no soy una persona que sienta presión... no. Porque no me gustan los trabajos que te someten a presión. Creo que si un trabajo te somete a mucha presión tienes que dejarlo ¡Si tienes la oportunidad, vamos! En mi caso, no me gusta sentirme presionado en un trabajo. Este tipo de trabajos los tienes que hacer si los disfrutas; si no, es mejor que te quedes en casa, no puede ser que lo pases mal. Eso no quiere decir que no te lo tomes en serio, que no des lo mejor de ti mismo y hacer que todo salga mejor. Pero yo creo que se tiene que hacer desde el punto de vista del disfrute, porque así también el público disfruta. Los años en televisión me han ayudado un poco a subirme al escenario. Luego son dos lenguajes totalmente distintos, no tienen nada que ver, pero yo es que deseaba tanto hacer teatro que lo estoy disfrutando muchísimo.

–O sea, que usted el miedo escénico no lo conoce.

–Es que llega un momento en el teatro que ya quieres mostrar tu trabajo, ¡porque llevas un mes y medio ensayando! Necesitas saber si al público le va a gustar o no. Yo daba pases para amigos, para gente conocida, y vas viendo las reacciones... y cuando ensayas, estás solo en una sala, y dices:'Va a gustar, no va a gustar'. Crees que puede gustar, pero no lo tienes claro, y ya al final... ¡Estás deseando estrenar! Y ese nervio... a mí me gusta vivirlo todo en positivo y ese nervio yo creo que es muy positivo.

–Lo que digo es que no es igual hacer una obra, o un espectáculo, para un teatro lleno que para un teatro vacío.

–¡Hombre, yo prefiero que esté lleno! (risas) A mí me gusta mucho cuando está a punto de empezar la función y escuchas, desde detrás del escenario, el jaleo del público y tal. Lo que tienes que tener es un teatro lleno y que la gente disfrute y se lo pase bien.

–A mí una cosa que me llama la atención es que odie el rap. ¿Lo odia?

–Ay, sí... hay un momento en la función en que tengo que cantar un rap y digo «odio el rap con toda mi alma».

–Es bien conocida la aversión que tiene al género ¿Qué vas a hacer en las Fiestas de San Lorenzo si te encuentras con Beret o C. Tangana?

–¿Van a ir?

–Sí, acuden a las fiestas, tienen espectáculos aquí.

–(Risa fuerte) Pues no lo sé. ¡A lo mejor me hacen cambiar de opinión! A ver, también exagero un poco mi aversión; pero, vamos, yo creo que no escucharía rap en mi casa, por ejemplo. No.