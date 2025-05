Feijóo a Carnero y contra Puente: «Tenemos un alcalde cojonudo, no un campeón de Twitter»

Alberto Núñez Feijóo ha iniciado este viernes, en Valladolid, la gira nacional en la que se presenta ante los afiliados del PP como presidente del ... partido para renovar esa responsabilidad en el congreso que van a celebrar los populares en Madrid y con el que quiere reactivar la formación, desde la dirección nacional hasta la última sede local, para redobrar la oposición a un Pedro Sánchez y a un PSOE que ve «acorralados por la corrupción». Con expresiones tan contundentes como que «este país no tiene que aguantar los chanchullos de tanto sinvergüenza».

Y estar en Valladolid y arremeter contra Pedro Sánchez es no desaprovechar la oportunidad para incluir en el lote al ministro Óscar Puente, exalcalde de la ciudad. Feijóo siguió el guion más previsible y elogió a Jesús Julio Carnero, contraponiendo su perfil con el de su antecesor. «Tenemos un alcalde cojonudo, pero no en todos los casos ha sido igual. No quiero que seas el campeón de España de Twitter, quiero que seas el mejor alcalde de España de la historia», apuntó el presidente nacional del PP, para añadir de inmediato que ese 'primer puesto' de regidor lo compartía Carnero con Javier León de la Riva, que estaba presente en el acto del partido.

Ampliar El exalcalde Javier León de la Riva, entre los asistentes. C. Espeso

Ese piropo regaló Feijóo a Carnero, en un acto en el que avanzó que los primero que hará si gana llega a presidente del Gobierno será una «auditoría general» de la gestión de Sánchez, con la que los españoles «van a saber cuántas Jésicas y cuantas Miss Asturias hay en España. Van a saberlo. Van a saber cuántas mordidas, cuántos trabajadores que no iban a sus puestos de trabajo en la Administración pública estuvieron cobrando, cuántos mamporreros que se dedican a las cloacas del PSOE hemos mantenido durante todos estos años», enfatizó un Alberto Núñez Feijóo que insistió, junto con Alfonso Fernández Mañueco, que intervino también en el acto, en echar a rodar de manera repetitiva el lema con el que el PP afronta ahora la crítica a Pedro Sánchez: «O mafia o democracia, no hay más».

Óscar Puente se ha convertido en una pieza política a abatir para los populares desde aquella intervención en la que se midió con Feijóo, 'de ganador a ganador', en la sesión que daba inició a la legislatura tras las elecciones de julio de 2023. Correoso en el debate, el ministro suele salir bastante airoso de los pulsos dialécticos con senadores y diputados del PP en sesiones de control en las que la excepción a esa regla la pone el segoviano Juan José Sanz Vitorio, portavoz de Transportes en la Cámara alta y que mantiene el tipo en esos cara a cara.

Ampliar Feijóo saluda a la diputada por Valladolid y concejala del Ayuntamiento de la capital, Mercedes Cantalapiedra. C. Espeso

Los asistentes al acto del PP han podido escuchar al actual alcalde de Valladolid lamentar la falta de apoyo del Gobierno de la nación. «Vivimos tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos complicados... no recibimos nada del Gobierno de España», ha expresado Jesús Julio Carnero. Lo ha hecho justo un día después de conocerse que avanza el proyecto de la estación de tren, licitado en 253 millones de euros y que centra un litigio impulsado por el Ayuntamiento con el conflicto entre soterramiento de las vías o integración del ferrocarril de fondo.

Votar con 'v', para botar con 'b'

El alcalde ha recordado que también llovía en mayo de 2023 el día que Feijóo se comprometió a soterrar las vías, rescatando esa promesa que había enterrado años antes un ministro del PP, Íñigo de la Serna, con Mariano Rajoy como presidente en España. «Cada vez que vienes, llueve», se dirigió Carnero al dirigente gallego, tras jugar con el diccionario y animar a los ciudadanos a votar, con 'v', para botar, con 'b', a «los malos socialistas». En una tarde de tormenta con fuertes precipitaciones en la capital vallisoletana, por momentos de pedrisco, Alberto Núñez Feijóo atribuyó la «granizada» que aporreaba la cubierta de la Cúpula del Milenio a Carnero, porque aseguró que la lluvia suya era más de agua de la que 'llama' el campo.

También Alfonso Fernández Mañueco y Conrado Íscar, presidente de la Junta y del PP autonómico y de la Diputación y del PP de Valladolid, se han acordado del ministro Puente en un acto con bromas a la elección acertada de Feijóo del coche para acercarse a Valladolid, porque si hubiera optado por el tren quizás no hubiese llegado. Y otras cargas políticas más profundas hacia el exregidor de Valladolid y los dirigentes socialistas de Castilla y León por la supresión de paradas de Ave en Medina del Campo, Sanabria y Segovia y la propuesta de eliminación de paradas de autobús en el mapa estatal de líneas interautonómicas. «Ya lo siento por lo que hemos mandado a Madrid», ha ironizado Íscar en referencia a Óscar Puente.