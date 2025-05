Feijóo en Valladolid: «Este país no tiene que aguantar los chanchullos de tanto sinvergüenza»

Es aterrizar de mitin Alberto Núñez Feijóo en Valladolid y jarrear. Pasó en 2023 cuando el partido tenía todo montado en la Acera de Recoletos ... para que apadrinara a Jesús Julio Carnero hacia la alcaldía pucelana y se repitió este viernes, de cita popular a resguardo de la Cúpula del Milenio. El presidente nacional del PP inició en Valladolid en su camino hacia el congreso que celebrará en Madrid y del que espera salir reelegido como timonel del partido con un equipo que le refuerce como alternativa a Pedro Sánchez y al PSOE en el Gobierno de España.

Una tarde de lluvia y paraguas para quienes tuvieron la precaución de cogerlos antes de salir de casa que aprovechó Alfonso Fernández Mañueco para augurar que Feijóo será «como agua de mayo» para España y en la que el aludido remarcó,literalmente, que se acaba el tiempo de aguantar «a tanto sinvergüenza».

Ampliar La Cúpula del Milenio, durante el acto de Feijóo. C. Espeso

La meteorología pareció meter el miedo en el cuerpo al comité organizador del acto político, que decidió desplegar sillas solo en la mitad de la cúpula, dejando libre buena parte del aforo del recinto. Una imagen lejana de otra de 2021, cuando albergó la caravana itinerante con la que otro presidente del PP, Pablo Casado, quería afianzar liderazgo. Hasta Ciudadanos, en febrero de 2022, confió más en llenar la cúpula del milenio durante el mitin que dieron un sábado por la mañana Francisco Igea e Inés Arrimadas.

Todo eso es pasado, de vuelta a la actualidad, hubo quien tuvo que escuchar de pie al plantel de oradores, pero sin apreturas, en un acto en el que Feijóo se conjuró para coger fuerza política «en la cuna» política de José María Aznar, de Juan José Lucas, de Juan Vicente Herrera... «Estoy en Castilla y León, que será la sede de la próxima victoria electoral del PP, de las próximas autonómicas... me voy calentando», auguró el popular, con Mañueco, que en unos meses afrontará las urnas, escuchándole en la primera fila. «Hay gente que no puede salir de casa, yo sí...», deslizó en este inicio de gira política Feijóo, en alusión a Pedro Sánchez.

«Si no quieren escucharnos en las urnas, nos escucharán en la calle», aseguró el popular sobre la concentración del 8 de junio en Madrid.

Feijóo apostó por un cambio en La Moncloa que no será «un mero relevo». Va más allá, dijo el dirigente gallego, de sustituir a un gobierno que «trata de tapar el escándalo de hoy con el escándalo de mañana». Corrupción generalizada, malversacion, tráfico de influencias, extorsión, cohecho... fue atribuyendo el popular a los socialistas y a Pedro Sánchez. «Este hedor ya no hay quien lo resista y no lo vamos a aguantar más. Un país no tiene por qué aguantar los chanchullos de tanto sinverguenza», remarcó, antes de hacer «un reconocimiento expreso a todos los fontaneros y fontaneras de España», dado el apodo que se ha dado a Leire Díez y las grabaciones que circulan de esta «militante» del PSOE en busca de información contra integrantes de la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

El máximo responsable del PP y actual jefe de la oposición se postula para la reelección como presidente del partido, pero antes del congreso habrá una concentración en Madrid, el 8 de junio, contra el Gobierno. «Si no quieren escucharnos en las urnas, nos escucharán en las calles», arengó sobre una concentración queconvocan los populares, pero que quiere que sea «sin siglas» y de «ningún partido». Eso remarcó Feijóo. «Da igual a quien voten, que vengan los que quieran honestidad», subrayó antes de echar mano del lema que acaba de poner en circulación el PP y que centrará su mensaje hasta las elecciones generales, cuando estas sean: «O mafia o democracia, no hay más, es necesario decirlo aunque nos duela, ¿creéis que a mí no me duele?»

El gallego se reivindicó como alguien que sabe gestionar. «Además de acompañar a los españoles en el tiempo que dure esta agonía de este Gobierno que ya es pasado vamos a construir una alternativa», expresó el dirigente popular. Lo primero que hará si sucede a Pedro Sánchez, avanzó, será «una auditoría general del despilfarro de este Gobierno». También se hizo valer como conductor del PP en los últimos tres años, remarcando que los populares cuentan por victorias todas las contiendas electorales desde entonces y son «el primer partido de España».

«¿Qué hacen Sánchez y Puente? Se dedican a suprimir paradas de autobús y tren en Castilla y León» Alfonso Fernández Mañueco presidente del PP de Castilla y León y de la Junta

«Es un lujo de presidente», refrendó Mañueco, que hizo de telonero del dirigente nacional junto con la responsable de Nuevas Generaciones, Andrea Ballesteros; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación y presidente del PP vallisoletano, Conrado Íscar. «Pondré todo lo que está en mi mano para reforzar tu proyecto, para relanzar el partido», añadió el presidente de la Junta, que agradeció la confianza de Núñez Feijóo al colocarle en el equipo redactor de la ponencia política que guiará al PP en los próximos años, junto al andaluz Moreno Bonilla. «Lo que rodea a Sánchez está podrido por la corrupción», precisó Mañuco, que entonó después con insistencia el lema que acaba de fraguar el PP: «Democracia sí, mafia no». El tormentón arreciaba a esa hora sobre la Cúpula del Milenio. «Democracia sí, mafia no», tronaba Mañueco. Una vez, y otra y otra y otra, hasta cuatro, para fijar el mensaje con el que el PP redobla la cruzada contra Pedro Sánchez.

Y aprovechando lo del Pisuerga y su paso por Valladolid, con Pedro Sánchez está Óscar Puente. Y Mañueco arremetió contra el exalcalde y hoy ministro de Transportes. «¿Qué es lo que hacen Sánchez y Puente? Se dedican a suprimir paradas de autobuses y trenes en Castilla y León... Aquí todos somos Sanabria, todos somos Medina del Campo, todos somos Segovia, basta ya, no nos vamos a callar».

Votar con 'v', para botar con 'b'

Hace dos años, Feijóo prometió a Carnero que si es presidente soterrará las vías del ferrocarril. Lo hizo en un acto pasado por agua. Este viernes, se lo recordó el ahora alcalde, que jugó con el diccionario y la ortografía y apeló a votar, con 'v', para botar, con 'b' «a los malos socialistas». O lo que Conrado Íscar definió como «el sinsentido del Sanchismo». Con ironía hacia Puente también. «Ya lo siento, por lo que hemos mandado a Madrid», calzó el presidente provincial del PP

El acto tocaba a su fin y Feijóo dió su visión de lo que han sido sus tres años como presidente del PP nacional, tras la crisis que enfrentó a Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. «El congreso de 2022 (el del cierre de la etapa de Pablo Casado) fue para arreglar el Partido Popular y el congreso de 2025 será para arreglar España», resumió.