Falete: «El olvido es el fracaso más tremendo»

'Falete en el corazón' es el espectáculo que el concierto ofrece este viernes 7 de septiembre en el Teatro Zorrilla de Valladolid, donde homenajeará a grandes figuras del género y recorrerá sus grandes éxitos.

-'Falete en el corazón', da la impresión de ser un título muy sentimental para este espectáculo. ¿A qué se debe ese nombre? ¿Tiene algún significado?

-Pues si, el significado es que son canciones que yo he oído de toda la vida. Son canciones que bueno, marcan una época, una etapa de tu vida, o bien tu adolescencia, tu infancia. Entonces el título es por eso precisamente. Son canciones que yo las canto muy de corazón, con las que me pongo al cien por cien porque las siento muchísimo.

-¿Qué espera del público vallisoletano?

- Es la tercera vez que estoy en Valladolid. El público de esta ciudad es fabuloso. Hubo una compañera de la profesión que recuerdo que la primera vez que fui, ya hace unos cuantos años, me dijo que el público de Valladolid es muy especial, que puede que si y que no. Yo dije que si pagan una entrada por ir a verte es porque les gusta. Cuando acabó aquel concierto recuerdo que a los cuántos días hablé con ella y le dije que se equivocó, que con ese público me sentí como en casa. Es un público al que el título del espectáculo le viene bien también, un público muy de corazón que le gusta y consume música, que entiende de música y de arte. Es eso lo que este público me ha demostrado las veces que he ido.

-¿Que se podrá ver en el espectáculo?

- Los asistentes se encontrarán con canciones de Nino Bravo, de Rafael, de Juan Gabriel, de Rocío Jurado, y obviamente, con todas las canciones con las que me he dado a conocer y que afortunadamente han sido éxitos en mi carrera, en mi día a día.

-¿Por qué ha decidido apostar -en su espectáculo- por el homenaje a artistas de la talla de Juan Gabriel?

- En casi todos los discos míos hay algo de Juan Gabriel porque es un artista con el que yo me identifico muchísimo. Ha sido muy valiente y creo que las composiciones musicales, tanto de letra como de música, son obras maestras. Los artistas siempre nos reflejamos en artistas anteriores, bebemos de esa fuente y nos seguimos alimentando y aprendemos mucho. Una cosa más es que en los directos nunca había cantado canciones de Juan Gabriel como tal, sin adaptarlas a mi género, y en este espectáculo sí que lo hago.

-¿Qué destaca a este espectáculo con respecto a los otros? ¿Cuál es su valor añadido?

-Pues verdaderamente ahí me pillas en bragas (risas). El valor añadido es quizá la experiencia. Y que la primera parte es toda orquestada y en la segunda introduzco lo flamenco.

-Cuenta con la presencia del bailaor José Viñas y el palmero Antonio de Santiago. ¿Qué supone trabajar con ellos?

- Pues mira, José es un niño del mundo del baile y del flamenco. Está pegando muy fuerte porque sacó su carrera de danza en el Conservatorio con muchísima antelación de lo que correspondía a su edad, y afortunadamente yo tengo la suerte de llevarlo como artista invitado en mi espectáculo. Es para no perdérselo. Da igual si en una pieza clásica o en flamenco más puro. Viene como artista invitado porque es quien abre la segunda parte del espectáculo y es quien pone el comienzo de la parte flamenca.

-En los últimos años se le ha visto frecuentemente en programas televisivos. ¿Cree que estas apariciones han supuesto un punto a favor para popularizar su imagen? ¿O no ha cambiado nada?

-Siempre, tanto para bien como para mal lo importante es estar. Yo creo que cuando hice 'Tu cara me suena' obviamente fue a mi favor totalmente, al cien por cien, porque ahí lo que se demostró ya no fue solo la parte artística, que yo creo que está más que demostrada, sino también puedo decir que se me conoció más personalmente, más como verdaderamente soy. Y obviamente fueron muchos puntos a mi favor. Claro está.

- Desde su debut -con 17 años- en el Teatro Lope de Vega se ha mantenido hasta ahora en el mundo del espectáculo. ¿Cuál es el secreto para mantenerse ahí? ¿Cuál podría ser su techo musicalmente hablando?

-Creo quien mejor me describió en ese aspecto fue mi padrino en el arte, Jesús Quintero, quien dijo que «Falete vive por y para el arte» y es así. Como seres humanos, tenemos nuestros pros y nuestros contras. Tenemos una vida cotidiana normal como cualquier persona, pero si es cierto que cuando tu te entregas a tu arte y tu profesión y vives por y para el arte, creo que esa ha sido la clave, y claro, amar verdaderamente la profesión y estar siempre ahí de un modo u otro. Con respecto a mi techo, ni idea. No me lo he planteado. Yo creo que con aprender cada día más es suficiente. No pretendo llegar a ningún sitio.

-Lleva desde el 2012 -fecha de lanzamiento de su último disco 'Sin Censura'- sin publicar un disco. ¿Está trabajando en alguno próximo? ¿Alguna colaboración de ensueño?

- Estoy trabajando en una nueva producción que va a ser un disco igual que fue el primero 'Amar duele'. Si el disco lleva diez o doce temas serán casi todo versiones. La producción va a ser muy sencilla, porque me apetece mucho hacer algo así como en 'Amar duele', volver a la raíz. Y sí , estoy en ello. Estoy haciendo selección de temas y cuando pase el verano ya me meteré en el estudio y si Dios quiere para el año que viene estará fuera. Mi colaboración de ensueño es imposible, yo hubiese muerto de placer haciendo un dueto con Lola Flores, pero claro,. yo no quiero cantar ahora con una máquina porque hoy en día obviamente se puede hacer. Para mí, que soy alguien muy espiritual, creo que en otro mundo, en otra vida tendré la oportunidad si ella me la brinda.

-¿Cree que se le recordará por su música o por esas cuestiones externas a su trabajo?

-Eso se ve cuando estás en el teatro o en algún concierto y se siguen vendiendo entradas sabes. El arte predomina por encima de cualquier historia en la que te hayan querido involucrar. Y bueno... para bien o para mal, que hablen. Lo preocupante en este mundo de tanta falsedad, incluyámonos todos, sería que no hablasen de ti. El olvido en cualquier ser humano es el fracaso más tremendo del mundo. Por lo menos que hablen. Cuando pasan los años, te vas dando cuenta de que tú has trabajado para eso, para tener tu gente. No nos podemos olvidar de que errores en la vida los cometemos todos porque somos humanos. Las estrellas únicamente están en el cielo. En la tierra, soy igual que tú y hago exactamente todo lo que haces y si no... es porque eres tonto. Así de claro.