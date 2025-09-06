El Campeonato Mundial de Cortes se va a Mucientes de la mano de Mario Parrado

Buena tarde en el coso del Paseo de Zorrilla, con media plaza para presenciar la final del III Campeonato Mundial de Cortes, donde quince finalistas ... participaron en la cita organizada por Tauroemocion y Toro Duero. Los novillos de Antonio Bañuelos, bien presentados, demasiado astifinos y con juego desigual destacando 'Marismeño', el toro de la final, con el público entregado a los cortadores.

El primer grupo lo formaron Roberto Vidal, Noel Rivera, Luis Gómez, Adrián Lambas y Cristian Moras, enfrentados a un novillo negro, de nombre 'Carabuena', un utrero muy bien presentado, que en la primera serie fue con mucha codicia, pero ya en la segunda ronda el toro se fue parando, buscando más el cuerpo. Pasó apuros Adrián Lambas, dejando uno de los mejores cortes el de Guarrate, Luis Gómez.

Ante la segunda formación, integrada por Roberto Alegre, Luismi Coco, Dani Alonso, Roberto Redondo y Mario Parrado salió un novillo de capa castaña, de nombre 'Perdigón', otro utrero con buenas hechuras, aunque reservón, con embestidas poco claras y buscando las tablas, pegándole en la primera ronda un gran corte el de Mucientes, Mario Parrado.

En la segunda ronda el toro se iba a los medios y con querencia a toriles, pegando buenos cortes Luismi Coco y Roberto Redondo ante un novillo rajado por completo, al que supo sacar provecho Mario Parrado con otro espectacular corte pasándose los pitones por los riñones.

El tercer grupo reunió a Alejandro Muñoz, Javi Daganzo, Pablo Martín Guindi, Javier Manso'Balotelli' y Oliver García, ante un toro de capa negra, 'Cazador', parecido en hechuras a sus hermanos, pero con más fuelle, lo que hizo que brillaran todos los cortadores.

El jurado decidió que pasaran a la semifinal Luis Gómez, Mario Parrado, Alejandro Muñoz, Cristian Moras, Roberto Redondo y Oliver García. Así, la primera semifinal enfrentó a Luis Gómez, Roberto Redondo y Alejandro Muñoz ante un novillo de Bañuelos de capa negra, de nombre 'Soñador', más grande y basto que sus hermanos pero con embestida y nobleza. Luis Gómez y Roberto Redondo pusieron la plaza en pie.

La segunda semifinal convocó a Mario Parrado, Cristian Moras y Oliver García ante 'Dicharachero', un morlaco soso con el que Mario Parrado volvió a ganarse al público al pasar los pitones por el fajín en todos los cortes.

Pasaron a la final el peñafielense Roberto Redondo y el de Mucientes, Mario Parrado, ante un serio astado, 'Marismeño', de capa castaña, con una cara seria, el mejor de la tarde, saliendo con fuerza y humillando. Abrió Roberto Redondo por el pitón izquierdo en los medios ante la fuerte salida del animal, a lo que respondió Mario Parrado por el pitón derecho y después con un sinfín de cortes que acabaron con su pantalón hecho trizas.

Tras el cruce de recortes se llegaba al final con los dos recortadores abrazados en el albero del coso del Paseo Zorrilla. El jurado, en una difícil decisión porque ambos estuvieron enormes, decidió que el triunfo fuera a parar a Mucientes, a Mario Parrado, merecidísimo, un cortador que lleva muchos años luchando y estando cerca, y que nunca ha tirado la toalla, ni en los momentos más difíciles.