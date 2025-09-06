Arde' prende la mecha con Joeski como dj internacional en el interior del Museo Patio Herreriano.

Se ha convertido en uno de los eventos de referencia de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid y este ... año cambia su ubicación «escalando un paso más desde el interior del Museo Patio Herreriano», confiesa Óscar de Rivera, director de 'Arde'. El evento de música electrónica con una visión propia de la pasión por este género, que busca sorprender año tras año con luces, visuales y un sonido de gran calidad ha vuelto a prender la ciudad, este año desde el interior del Museo Patio Herreriano. «Este año estamos dentro del museo que es un espacio que no se conoce y donde muy poca gente consigue hacer un evento como el nuestro», presume Óscar de Rivera.

No ha faltado la música electrónica, el plato fuerte del evento que celebra este año su tercera edición, la calidad electrónica y una puesta en escena que cada año sorprende más y más. «El proposito de 'Arde' siempre ha sido encontrar un espacio clave para sacar la música electrónica a las calles en espacio culturales para crear sinergias y ese objetivo está más que consolidado», afirma el director y productor del evento.

Por primera vez en las tres ediciones el evento ha contado con una entrada de pago. «Cuando mejoras la calidad de la música, con Joeski como dj internacional, y el espacio del evento, en el interior del museo, cobrar una entrada se vuelve algo indispensable», afirma Óscar de Rivera, quien apunta que el primer tramo de entradas se puso a la venta a un precio de 5 euros, «algo simbólico para todo el evento que tenemos este año».

Joeski, el cabeza del cartel del evento, es un dj internacional. «Es la primera vez que 'Arde' cuenta con un dj de este nivel». Con base en Nueva York el dj conoció a Óscar de Rivera hace 20 años en EEUU cuando el vallisoletano estuvo tres semanas trabajando en Miami expandiendo su música, con sello de identidad vallisoletano, por todo el mundo. Joeski empezó a pinchar en 1989 y 1991, y fue contratado para pinchar en el NYC Wunder Bar. Actualmente su trabajo se desarrolla en el corazón del concurrido Manhattan, pinchando en lugares tan icónicos como en Limelight, Tunnel y The Roxy a lo largo de su trayectoria musical.

«La venta online ha sido todo un éxito, prueba de ello es la imagen de la tercera edición de 'Arde' con todo lleno de gente. Algo muy curioso es que viene mucha gente de fuera de Valladolid atraídos por la celebración de una de las mejores fiestas patronales de España, como son las de Valladolid, y también por la celebración de nuestro evento», argumenta el director.

Óscar de Rivera no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer «tanto al Ayuntamiento de Valladolid, que siempre está dispuesto a ayudar, y al Museo Patio Herreriano, que nos ha dejado entrar dentro de casa para celebrar el evento. Llevo 20 años trabajando y he conseguido tener un evento propio dentro de las fiestas de mi ciudad. Es todo un privilegio», finaliza el dj vallisoletano.

'Arde': un espectáculo «en casa»

Si algo caracteriza a Óscar de Rivera, el dj vallisoletano nacido en el barrio de las Delicias y conocido internacionalmente por su música de estilo deep, electro y tribal, es que allá donde llegue su música siempre está Valladolid presente. «'Arde' siempre ha sido un espectáculo que hacer en casa, en Valladolid. Y siempre respetamos dos aspectos de manera prioritaria: la música electrónica que caracteriza 'Arde' y la parte visual con señas de identidad muy afincadas en nosotros», relata Óscar de Rivera.

'Arde' celebra su tercera edición ya consolidado, como un evento indispensable y una cita ineludible dentro de la programación de fiestas de Valladolid, con un lleno absoluto y un éxito imparable que promete conseguir grandes hazañas en ediciones futuras que prenderán la ciudad de Valladolid cada año.