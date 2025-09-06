El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Arde' prende la mecha con Joeski como dj internacional en el interior del Museo Patio Herreriano.

Arde' prende la mecha con Joeski como dj internacional en el interior del Museo Patio Herreriano. Aida Barrio

Valladolid

'Arde' prende la mecha con Joeski como dj internacional en el interior del Museo Patio Herreriano

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:59

Se ha convertido en uno de los eventos de referencia de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid y este ... año cambia su ubicación «escalando un paso más desde el interior del Museo Patio Herreriano», confiesa Óscar de Rivera, director de 'Arde'. El evento de música electrónica con una visión propia de la pasión por este género, que busca sorprender año tras año con luces, visuales y un sonido de gran calidad ha vuelto a prender la ciudad, este año desde el interior del Museo Patio Herreriano. «Este año estamos dentro del museo que es un espacio que no se conoce y donde muy poca gente consigue hacer un evento como el nuestro», presume Óscar de Rivera.

