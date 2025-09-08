El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El folklore llega a las calles de Valladolid.

El folklore llega a las calles de Valladolid. Rodrigo Jiménez

Amigos del Folklore, la tradición que sigue latiendo en Valladolid

El día de la patrona realizaron un pasacalles por el centro de la ciudad

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:42

El día de la patrona, la Virgen de San Lorenzo, el centro de Valladolid se convirtió en un gran escenario lleno de colores, trajes típicos ... y de música tradicional. Los ochos grupos que forman el Colectivo Amigos del Folclore –Besana, Ribera del Pisuerga, Mies y Barro, La Victoria, Pilarica, Pisuerga Huerta del Rey, La Trébede y Castellanos de Olid– se lanzaron a recorrer la ciudad para recordar a todos que la tradición sigue muy viva realizando un triple pasacalles con salida desde Fuente Dorada, Santa Ana y Cruz Verde, que confluyó en la Plaza de Zorrilla, donde se hizo una gran actuación conjunta.

