Un fallo en los calendarios laborales afecta a 374 trabajadores de Auvasa

Cuando los trabajadores de Auvasa recibieron el calendario laboral de 2025 había algo que no cuadraba. Cada año, durante la elaboración del cuadrante se procura ... que los empleados se repartan de forma equitativa los domingos o los turnos. Para que cada uno trabaje, dentro de lo posible, las mismas mañanas, las mismas tardes, o el mismo número de fines de semana, con las excepciones de, por ejemplo, quienes concilien y solo acudan a su puesto en turno matinal. En noviembre de 2024, la empresa entregó a los trabajadores el calendario para este año, pero llegó con fallos.

Por ejemplo, que estos índices equitativos entre los empleados estaban desajustados, con diferencias entre los domingos que les tocaba trabajar a unos y otros. «Cuando se percibió el problema, se comentó con la empresa y nos dijeron que estaba bien. Después se realizó una revisión y, efectivamente, se comprobó que había fallos», asegura Alfonso García, responsable de CSIF en Auvasa. Esto pasó en diciembre, días después de que la empresa entregara los cuadrantes -algo que hizo a finales de noviembre-, momento en que se produjeron dos contactos entre los sindicatos y la entidad para buscar una solución.

Desde aquellas conversaciones, los trabajadores han tenido que esperar hasta la semana pasada para conocer cuál será su nuevo y, por ahora, definitivo calendario en Valladolid. Auvasa les entregó el borrador el 13 de febrero, pero el cuadrante y el cambio se hizo efectivo el 16. Es decir, que los trabajadores tuvieron desde el jueves y hasta el domingo para reclamar los posibles inconvenientes que acarreaba el cambio de calendario. «El tiempo es demasiado escaso, sobre todo porque puede haber trabajadores que no estaban en Valladolid y que no han podido reclamar. Los empleados tienen sus derechos, y hay personas a las que la modificación les perjudica y a otros les beneficia».

Y en esto entran aspectos tan básicos como que hay trabajadores que desde noviembre ya se habían organizado con el primer calendario y que ahora ven como el cambio les perjudica en lo referido a días de descanso, festivos, vacaciones, etc. En total, los cambios afectan a 374 calendarios de la empresa, en su mayoría a conductores. «Hemos recibido quejas de trabajadores que no aceptan el cambio, porque no han tenido tiempo para hacer nada en este margen de tres días», apunta el responsable de CSIF en Auvasa.

Los sindicatos ya mantienen conversaciones con la empresa para buscar soluciones tras la entrada en vigor de los calendarios el domingo.

Por el momento, después de que el calendario nuevo ya se haya hecho efectivo -si bien debería ser preceptivo en noviembre, cuando se presentó el primero con fallos-, los sindicatos ya mantienen contactos con Auvasa para buscar una solución. «Nos han trasladado su compromiso para solucionarlo, pero todavía tenemos que ver el cómo. Es una situación compleja donde entran factores de personas que ya han organizado su año y que pierden con el cambio, y de otros que ganan con la modificación. En cualquier caso, las modificaciones necesitarán un acuerdo entra las dos partes», añade el responsable del sindicato.

La situación con los calendarios se produce en un contexto en el que los trabajadores de Auvasa vienen de convocar diferentes huelgas durante los últimos compases de 2024. La última que finalmente se suspendió, fue durante el puente de la Constitución, en la segunda semana de diciembre. El último parón efectivo se produjo el 29 de noviembre, cuando el 95% de los trabajadores secundó la huelga, con unos servicios mínimos del 70%. Entonces, se reivindicó una merma en la edad de jubilación hasta los sesenta años.