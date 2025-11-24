El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Exposición Endelea sobre la vida de Teresa en el campus de Palencia de la UVA. Marta Moras
Valladolid

La exposición sobre Teresa, la vallisoletana asesinada en Bruselas, vuelve a Bélgica

La muestra se puede ver en el edificio de la Comisión Europea hasta el próximo viernes

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

Será la segunda vez que esta exposición se pueda ver en Bélgica, la primera tras conocerse la sentencia. 'La vida de Teresa' vuelve esta semana ... hasta Bruselas para sensibilizar sobre la violencia machista y relatar los 22 años de vida de la joven enfermera vallisoletana Teresa Rodríguez Llamazares, asesinada a finales de octubre de 2022 por su expareja en la capital belga. La muestra permanecerá en el edificio de la Comisión Europea hasta el próximo viernes.

