La exposición sobre Teresa, la vallisoletana asesinada en Bruselas, vuelve a Bélgica

Será la segunda vez que esta exposición se pueda ver en Bélgica, la primera tras conocerse la sentencia. 'La vida de Teresa' vuelve esta semana ... hasta Bruselas para sensibilizar sobre la violencia machista y relatar los 22 años de vida de la joven enfermera vallisoletana Teresa Rodríguez Llamazares, asesinada a finales de octubre de 2022 por su expareja en la capital belga. La muestra permanecerá en el edificio de la Comisión Europea hasta el próximo viernes.

Promovida por la UVA y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, dentro de los actos en torno al Día Internacional de la Eliminación de Violencia de Género, la exposición pone de manifiesto este «urgente y persistente» problema. La muestra, que ha recorrido gran parte de la provincia vallisoletana y que en septiembre ya dio el primer salto a Bélgica, tuvo su germen en la UVA, donde la joven Teresa se formó.

«Lo que queríamos hacer cuando empezamos a desarrollar esta iniciativa con la ayuda de la familia era rendir homenaje a su vida. Queríamos acercar a los jóvenes la vida de Teresa para que desde la empatía pudiéramos abordar una problemática tan terrible como es la violencia de género, la violencia machista. Porque lo sufren las mujeres a nivel mundial», remarcaba hace unos meses Dunia Etura, directora de la cátedra de Estudios de Género de la UVA.

'La vida de Teresa' se puede ver en la misma ciudad en la que tuvo lugar el trágico suceso y donde Teresa se mudó con intención de seguir ampliando su formación. En Bruselas, también, se ha juzgado hace un mes al asesino, César Arribas Calvo, quien ha sido condenado a treinta años de prisión por un homicidio con intención de matar.

Precisamente, la familia de Teresa saldrá este 25 de noviembre a la calle en la manifestación que parte desde las 20:00 desde Fuente Dorada.